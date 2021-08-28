Кто поборется за депутатские мандаты на довыборах в Раду осенью

Через месяц в двух мажоритарных округах №184 и №197 пройдут довыборы в Верховную Раду. Партии уже выдвинули кандидатов, а срок для самовыдвиженцев закончился 30 сентября. Округа освободились после того, как избранные там в 2019 году народные депутаты перешли на другую работу.

Ажиотаж вокруг этих выборов серьезный. Прогнозы “Страны” сбылись: кандидатов в обоих округах уже зарегистрировано больше, чем в кампанию 2019-го, но их прибавится, скорее всего, ведь Центризбирком завершит регистрацию кандидатов 5 октября (правда, до 18 октября они еще могут снять свою кандидатуру). Голосование состоится 31 октября.

Власть поставила на своих - в смысле людей, работающих во властных структурах. Только в Черкасской области это - представитель местного самоуправления, а в Херсонской - глава облгосадминистрации. Но и противники у них серьезные. За победу нужно будет побороться.

Подробности - в материале “Страны”.

Концерты против строек

В 2019 году округ №184 с центром в Новой Каховке штурмовали 10 кандидатов. Победил самовыдвиженец Игорь Колыхаев, и это был один из немногих случаев по стране, где выиграл не кандидат от “Слуг народа”. Впрочем, Колыхаев долго не задержался в депутатах, уйдя в мэры Херсона. Для “своего” округа он выбрал полностью лояльного Геннадия Лагуту, который возглавляет его благотворительный фонд “Нам тут жить” (НТЖ). Такое же название носит партия Колыхаева, от которой Лагута избрался в Херсонский облсовет и получил должность зампредседателя.

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала Лагуту кандидатом. А всего их уже 13, при том что регистрация продолжается.

Лагута считается “ресурсным” кандидатом за счет “агробарона” Колыхаева, который, не жалея, вкладывается в его кампанию. Сейчас зампредседателя облсовета в отпуске и колесит по округу. Методы агитации привычные для украинских выборов: наряду с безобидными встречами с избирателями на улице, Лагута выступает перед бюджетниками, на городских и сельских праздниках, которые, судя по всему, фонд “Нам тут жить” и организовывает и на которых разыгрывает ценные призы. Фонд ремонтирует пищеблок в больнице, покупает оборудование для детских площадок и вешает мемориальные доски атошникам. А кандидат обязательно отчитывается обо всем на своей странице в Фейсбуке.

Это делает Лагуту самым узнаваемым на округе.

“Сейчас [бывший] водитель Колыхаева Лагута - основной претендент получить место в парламенте. Вместо своего шефа. Удивительные качества у избирателя Колыхаева: они ждут от него реформы, а голосуют за продуктовые наборы”, - пишет на своей странице в Фейсбуке оппонент группы Колыхаева - глава областной ячейки “Европейской солидарности” (ЕС) депутат облсовета Сергей Хлань.

Как писала “Страна”, СН отправила по округу главу области Сергея Козыря, причем произошло в последний день выдвижения от партий. Центризбирком его уже зарегистрировал.

Собеседник в херсонской политтусовке утверждает, что это был вынужденный выбор власти.

“Они (власть - Ред.) тянули до последнего, потому что им не из кого выбирать. Первый замглавы облсовета Юрий Соболевский “спрыгнул”, несмотря на то что возглавляет облорганизацию СН, и было бы логично на своем примере показать, как высоко доверие избирателей к партии и ее кандидату. Еще была идея выдвинуть Лизу Мерешко (чемпионка и призерка Летних Паралимпийских игр по плаванию, которая живет в Херсоне - Ред.) Об этом заговорили вслух, даже не переговорив с ней. Однако Лизе в ее спортивной карьере долгое время помогал Колыхаев, и она отказалась. Козырь же явно не готовился к кампании. Вся работа в области по линии “Большой стройки” (проект по строительству дорог в регионах, курируемый Банковой - Ред.) никак с ним не коррелировалась”, - говорит высокопоставленный источник в херсонских политкругах.

Что власти трудно здесь найти кандидата, особым секретом не было. Почему выбор пал на Козыря, собеседник в руководстве СН объясняет социологией.

“Перебрали миллион людей: кто-то не может или не хочет или не подходил, и решили брать из наших местных. Оказалось, что у Самойленко (глава облсовета - Ред.), Соболевского и Козыря примерно одинаковый рейтинг, но у губернатора меньше антирейтинг. Он не связан с партией и на него не накладывается антирейтинг партии. И Козырь родом из Донецка, и у него нет здесь истории, как, например, у Самойленко, который был директором Центрального рынка, а таких народ не сильно любит. Эту кандидатуру поддержал и Кирилл Тимошенко (замглавы ОП, отвечающий за регионы - Ред.) все по той же причине отсутствия связей с местными кланами, ориентированного на Киев”, - говорит источник.

Последний нюанс может быть не совсем правдой, так как Козыря считают креатурой гендиректора госконцерна “Укроборонпром” Юрия Гусева, ранее возглавлявшего Херсонскую область.

“Гусев договаривался о кресле для Козыря, но тот якобы каким-то образом испортил потом с ним отношения. Напряженные отношения и с областным активом СН, включая главу облсовета. Козырь ведет кампанию сам по себе, помогают ему партийные политтехнологи под руководством Алексея Черного. Сложно сказать, на что “губернатор” рассчитывает: времени до дня голосования осталось мало, Лагута на всех парах несется к мандату. Начальник областного главка полиции, поставленный еще Аваковым, лоялен к Колыхаеву, у которого своя история отношений с экс-министром. Полиция, скорее всего, не будет подыгрывать Козырю. Конечно, еще есть время зарегистрировать клонов Лагуты, поперерезать ленточки. Но в целом выдвижение главы области мне напоминает волчий билет, с которым после кампании надолго в кресле не останешься”, - настаивает высокопоставленный источник в херсонских политкругах.

Собеседник в руководстве СН, тем не менее, считает, что за победу Козырь еще может побороться.

“30% электората Лагуты поддерживают “Слугу народа”. Они были за него, потому что не было нашего кандидата. Козыря поддерживает мэр Новой Каховки Владимир Коваленко. Губернатор будет сейчас все открывать. Еще президент приедет. Рассматривается вариант собрать в этих местах конгресс местных и региональных властей. Нас еще рано списывать со счетов”, - утверждает источник.

По неофициальной информации из ЦИК, на момент публикации этого материала еще желающие под фамилиями “Козырь” или “Колыхаев” не подавались баллотироваться.

Но попытка запустить “клона” некоего уже зарегистрированного кандидата была, о чем сообщает полиция Херсонской области. Открыто уголовное производство по статье 157 (часть 3) Уголовного кодекса “Препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя”.

Чем закончатся выборы, неизвестно, а Лагуту уже “сватают” в депутатскую группу “Доверие” - сателлит власти в парламенте. Хотя раньше ходили разговоры, что он зайдет в депгруппу “За будущее”, как было якобы обещано лидеру одноименной партии Игорю Палице. “Насколько я понимаю, теперь позиция - просидеть в “Доверии” до конца каденции, а после в статусе вольного агента искать какую-то рейтинговую партию. Вариант “За будущее” из-за низкого рейтинга партии потерял привлекательность”, - говорит источник, лично знакомый с Лагутой.

Зарегистрированные по округу №184 кандидаты:

Екатерина Одарченко, дочка нардепа прошлых созывов Юрия Одарченко, политтехнолог из Киева, лидер партии "Национальная платформа";

Андрей Помазан, предприниматель из Киева, выдвинутый партией “Новые лица”;

Игорь Токовенко, юрист из Новомосковска, Днепропетровской области, выдвинутый партией “Народовластие”;

Олег Баркаренко, предприниматель из Херсона, выдвинутый партией “Свобода”;

Геннадий Лагута, глава партии “Нам тут жить”, зампредседседателя Херсонского облсовета;

Геннадий Лагута, глава партии “Нам тут жить”, зампредседседателя Херсонского облсовета; Сергей Матвейчук, директор коммунального предприятия “Хмельницькинфоцентр" из Хмельницкого, выдвинутый партией “Команда Симчишина”;

Татьяна Лазарева, безработная из Одессы, выдвинутая партией “Николаевцы”;

Владимир Бериславский, безработный из пгт Чаплынка Каховского района, самовыдвижение;

Игорь Йосипенко, замдиректора сельхозпредприятия “Злато Таврии”, депутат Херсонского облсовета от ЕС, выдвинутый этой же партией;

Михаил Мельник, и.о. директор Херсонского филиала Института охраны грунтов Украины”, выдвинутый Партией местного самоуправления;

Максим Негров, директор ООО “Таврический парк” из Херсона, выдвинутый Европейской партией Украины;

Сергей Козырь, председатель Херсонской ОГА, выдвинутый партией СН;

Анна Живцова, помощник-консультант члена парламентской фракции “Батькивщины” Антона Яценко из Киева, выдвинутая именной партией этого парламентария;

Война "клонов"

В 2019 году в округе №197 баллотировались 17 кандидатов.

Сейчас зарегистрировано 19-ть, и, насколько известно “Стране”, в ЦИК зашли документы еще нескольких охотников на депутатский значок. Есть уже один “клон”. Кандидат от СН мэр расположенного в округе городка Золотоноша Виталий Войцеховский получил в конкуренты полного тезку (имя, отчество и фамилия).

Согласно анкете, тот из Киева, но возглавляет общественный союз “Золотошский общественный городской совет”, баллотируясь путем самовыдвижения. Кандидатов-двойников может быть даже больше: по данным издания, в Центризбиркоме находятся документов двух полных тезок кандидата-самовыдвиженца, народного депутата восьмого созыва Владислава Голуба 1984 и 1992 г.р. К Черкасской области оба отношения не имеют: один из Киева, другой - из Чернигова. Рассмотрение их заявок намечено на пятницу, 1 октября.

Сам бывший нардеп записал на днях обращение, в котором по сути обвинил партию власти в нечестной борьбе. По словам Голуба, СН создала три штаба, один из которых якобы отвечает “за дезинформацию против него”.

“Местные люди там отказались работать и привезли гастролеров, которые работают за сумасшедшие деньги. Эти гастролеры за деньги готовы даже родную мать оболгать, это наследники фашистских манипуляторов”, - заявил Голуб, призвав не верить очернительным новостям о нем.

Собеседники и в руководстве СН, и в окружении Голуба убеждали “Страну”, что основная борьба развернулась между их кандидатами, о победе которых они, конечно, уверенно говорят. За Войцеховского тоже будет агитировать президент, которого ждут до дня голосования на открытие Шевченковского культурного центра в Каневе, находящегося на территории округа.

“По слухам Зе еще пообещает, что в рамках “Большой стройки” займутся местными спортивными объектами, например, бассейном в Золотоноше. А, мол, Виталий Александрович (то есть Войцеховский - Ред.) будет нам помогать с этим. И губернатор Скичко тоже. В общем админресурс и СБУ работает на поддержку кандидата от "слуг”, - говорит источник, близкий к Голубу.

В СН же говорят, что Голуб не получил поддержку местных кланов, например, владельца “Мироновского хлебопродукта” Юрия Косюка, и испытывает трудности с финансированием кампании.

Вопреки ожиданиям, никого не выдвинула партия “За будущее” (ЗБ), областную ячейку которой возглавляет городского головы Черкасс Анатолий Бондаренко. В черкасской политтусовке, однако, ходят слухи, что политсила хотя бы на областном уровне поддержала кандидата, советника мэра Черкасс Леонида Даценко.

“Ему помогают политтехнологи из “За будущее”, но его основная задача - “мочить” Голуба”, - говорит источник, близкий к штабу кандидата.

Даценко прошел по округу на повторных выборах в 2013 году, но проиграл Голубу кампанию 2014-го. Даценко утверждает, что виной тому - два “клона” в бюллетене, из которых его главный конкурент получил перевес. Но-де сейчас ситуация позволяет “серьезно побороться за победу”. Во внеочередных выборах 2019 года, когда Голуб не сумел обойти Скичко, Даценко не участвовал. До публикации этого материала народный депутат седьмого созыва не ответил на просьбу о комментарии.

Выборы в Черкасской и Херсонской областях могут стать последними по мажоритарной системе. Следующая очередная кампания пройдет по многомандатной системе с открытыми списками. Хотя, конечно, нельзя исключать, что кто-то из нынешних депутатов-мажоритарников покинет Раду, и той придется опять запускать избирательный процесс.

Зарегистрированные по округу №197 кандидаты: