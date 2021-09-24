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События Сегодня, 20:4155
Обстрелявший авто главы Госархивслужбы киевлянин утверждает что целился по птицам

Столичная полиция задержала стрелка, который в четверг, 30 сентября, на улице Преображенской обстрелял служебное авто главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

В результате пострадал водитель - он получил ранение в шею. Самого Хромова в салоне авто не было, поскольку он находился в командировке в Виннице

Как сообщается на сайте полиции Киева, стрелком оказался 32-летний киевлянин, который вышел на балкон и открыл огонь из пневматической винтовки, как ему казалось, по птицам. Но в результате один из зарядов попал в шею водителя авто.

Правоохранители вычислили стрелка в течение часа, он находился по месту жительства. Сейчас он задержан, из квартиры изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

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