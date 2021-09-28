Виртуальный реверс российского газа из Венгрии потеряла Украина

После получения Венгрией российского газа в обход Украины наша страна потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии, а импорт будет переориентирован на Польшу, Румынию и Словакию.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире телеканала "Украина 24" .

"Венгерское направление стало одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину, что было выгодно и Венгрии, и Украине. К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счет тех соединений", - объяснила Белькова.

По ее словам, теперь Венгрия потеряет возможность пользоваться преимуществами украинских хранилищ и объединения двух рынков.