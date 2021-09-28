Жена Саакашвили Сандра Рулофс звала за него на баррикады, когда Михо признавался в любви Ясько

Жена задержанного в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили Сандра Рулофс оставила в социальной сети пламенное воззвание к его сторонникам.

Публикация появилась примерно в одно время с видеороликом, на котором политик находится рядом с украинским нардепом Лизой Ясько и сообщает, что живет с ней. Её пара заготовила заранее и опубликовала в социальной сети Facebook сразу после задержания Михо - в 20.11 по Киеву у Лизы и в 20.25 у Михо.

Пост все ещё жены политика Сандры Рулофс также опубликован в Фейсбуке ровно между этими публикациями - в 20.19.

"Он сдержал свое обещание! Приехал благополучно, прошел всю страну, чтобы узнать, что делать со всем этим, и наглядно показал истинное лицо правительства и системы. Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на каждом референдуме! Миша - победитель!" - с энтузиазмом написала Рулофс.

Жена политика употребила слово "референдум", потому что именно так называют местные выборы в Грузии 2 октября представители оппозиционных партий и Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение".

По их мнению, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, "референдум" должен стать толчком для назначения досрочных парламентских выборов.