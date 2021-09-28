Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины

Задержанный в Грузии 1 октября бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку.

Хотя его признали виновным по уголовным статьям, он считает себя политическим заключенным.

Как пишет "Sputnik Грузия", об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария, которую допустили в Руставскую тюрьму для встречи с политиком.

"Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии, и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария журналистам.

Саакашвили рассказал ей, что его задержали в Тбилиси в одном из жилых домов. Причем он сам открыл дверь полиции и не оказывал сопротивления, а насилие к нему не применяли ни во время задержания, ни после. По его словам, обращались с ним удовлетворительно.

"Он объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом", - сказала Ломджария.