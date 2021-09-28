Лиза Ясько намекнула, что Саакашвили ради нее разведется с женой Сандрой

После публичного признания 30-летней Лизы Ясько и 53-летнего Михаила Саакашвили в Фейсбуке, что они живут вместе, многие пользователи начали интересоваться, развелся ли политик с 52-летней женой Сандрой Рулофс, с которой у него двое сыновей.

Нардеп от "Слуги народа", которая сейчас находится на сборах фракции в Трускавце, прокомментировала "Стране" ситуацию.

"Михаил выложил видео, в котором сказал, что он благодарен за свое прошлое. Думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, о чем мы говорим", - объяснила Ясько, намекая на намерение возлюбленного развестись с Рулофс.

Также депутат рассказала о том, как она справляется со шквалом хейта в комментариях к посту с признанием.

"Мне бы хотелось, чтобы люди думали в первую очередь о гражданине Украины и о человеке, который и в Украине, и в Грузии несет большие риски", - сказала Ясько.