Опубликованы тысячи фото и материалов Нюрнбергского процесса к его 75-летней годовщине

В пятницу, 1 октября, на 75-летнюю годовщину оглашения приговора международного военного трибунала в Нюрнберге Стэнфордский университет опубликовал в интернете его оцифрованные документы.

Подготовка публикации длилась более 20 лет.

С ценным архивом можно ознакомиться на сайте университета.

По словам руководителя кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфорда Дэвида Коэна, "эти документы не должны оставаться в каком-нибудь архиве только в распоряжении историков и экспертов". Он добавил. что следует использовать современные технические возможности, чтобы сделать его доступным более широкой аудитории.

Идея создать открытый виртуальный архив материалов Нюрнбергского процесса возникла у Коэна и немецкого профессора юриспруденции Дитера Зимона еще в 1998 году. Тогда Коэн руководил Центром изучения военных преступлений в Университете Беркли, а Зимон был директором Института истории европейского права имени Макса Планка во Франкфурте-на-Майне.

Объем архива превышает 50 терабайтов и содержит около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. В него вошли 5 215 протоколов Нюрнбергского трибунала. Среди них стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. 64% из них на немецком языке. По всем документам работает поиск по тексту.

В ближайшие месяцы команда Коэна систематизирует документы и оформит их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.

Летом 2022 года в архив добавят более 1000 часов аудиозаписей судебных заседаний. Кроме того, Коэн намерен совместно с Университетом Эрлангена-Нюрнберга создать аналогичные онлайн-архивы по двенадцати последующим процессам Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. ICJ и его секретариат являются хранителями всего архива. Материалы из него любезно предоставлены Международным судом ООН для некоммерческих личных, исследовательских либо учебных и образовательных целей, указывается на сайте онлайн-архива.

Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными нацистами начался 20 ноября 1945 года и завершился через 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и СССР вынесли 12 смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре - о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.

На скамье подсудимых были, в частности, министр авиации и фактически второй человек в нацистской Германии Герман Геринг, заместитель Гитлера по НСДАП Рудольф Гесс, министр иностранных дел Третьего рейха Йоахим фон Риббентроп, командующий сухопутными войсками рейха маршал Вильгельм Кейтель, глава службы безопасности рейха Эрнст Кальтенбруннер, рейхсминистр "Восточных территорий" и один из главных идеологов национал-социализма Альфред Розенберг.