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События Сегодня, 12:1659
Лукашенко опроверг слив данных из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информацию о "вагнеровцах" он получил из собственных спецслужб, а не из-за "слива информации" со стороны Украины, как это говорится в расследовании американских журналистов.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Абсолютная ложь, Мэтью. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих вагнеровцев от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил", - сказал он.

В то же время Лукашенко признал, что расследование CNN его сильно удивило.

"Дело вагнеровцев" касается событий, произошедших летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси. Тогда задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе. 

Через год мир увидел расследование телеканала CNN по делу "вагнеровцев". В нем говорится, что операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Также там сказано, что Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, Вагнеровцы, 7dniv, 7dnivinfo  
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