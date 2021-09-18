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События Сегодня, 15:5463
В Чернигове убили полицейского, еще один коп - в реанимации

Ночью в Чернигове обнаружили убитого сотрудники полиции. Еще один правоохранитель лежал рядом без сознания, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает ЧЕline со ссылкой на собственные источники в субботу, 2 октября.

Инцидент произошел в микрорайоне Масаны. Горожане обнаружили тело мертвого мужчины, которым оказался полицейский. Рядом без сознания лежал еще один мужчина, тоже сотрудник полиции. Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщают в издании, четверых подозреваемых в нападении на правоохранителей уже задержали. Полиция пока никак не комментирует произошедшее.

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Теги: news, новости, Украина, Полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
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