Что Бацька рассказал CNN о "Вагнере" и протестах

Американское новостное агентство CNN выпустило интервью с Александром Лукашенко. Это первое интервью белорусского президента крупному западному медиа со времен акций протеста лета-осени 2020 года.

О встрече договорились во время недавней пресс-конференции Бацьки. Он лично пригласил CNN к общению, но поставил условие: чтобы все вышло без купюр.

Однако сначала текст появился в привычном для агентства формате - избранных цитат, которые показались журналистам интересными, а также комментариев к ним. К этому добавили 4-минутный ролик - хотя сама беседа длилась более часа.

После этого белорусские государственные СМИ заявили, что американское медиа "пробило дно".

Однако потом на сайте CNN появилась полная версия текста. Впрочем, ее там можно найти только через поиск - на главной странице агентства промотируется только укороченный вариант. Сложно найти на сайте и полное видео интервью, которое на YouTube-канал выкладывать не стали.

То есть для массовой аудитории речь "последнего диктатора Европы" (так CNN титрует Лукашенко) сильно порезали. "Страна" проанализировала главные посылы агентства - а также полный текст того, что Бацька на самом деле рассказал американцам.

"Извиниться не хотите?" Краткая версия CNN

В предисловии к интервью журналист Мэтью Ченс (тот самый, что делал расследование о "вагнергейте" и ездил на передовую с Зеленским) оговорил, что Лукашенко во время беседы вел себя "вызывающе". Это заключалось в том, что он "отрицал факты" или же обвинял в жестоком подавлении протестов США и Британию.

Отвечая на вопрос, правда ли, что белорусские власти специально свозят мигрантов на границу с Польшей, Бацька ответил: "Это безумие. Вы принимаете меня за сумасшедшего?"

Отвечая на вопрос о задержании самолета с Протасевичем на борту, Лукашенко повторил свой тезис, что все было в рамках закона. И летать над Беларусью по-прежнему безопасно.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, я могу лично гарантировать вашу безопасность и безопасность вашей компании, вашей страны или любой другой страны при полете над Беларусью, как и прежде", - сказал Лукашенко CNN.

"Если вы решите не летать, это нормально. Летите над Северным полюсом или Южным полюсом, это ваше право, я не могу вас заставить. Я не так силен, как Великобритания, не говоря уже о Соединенных Штатах, чтобы диктовать любые условия. Если вы не летаете, то другие будут, как вы только что сказали. Ничего страшного, мы обойдемся", - добавил белорусский президент.

Во время интервью Лукашенко, как утверждает журналист, "качал маятник", чтобы в него не попали "острые" вопросы. Все стрелки он переводил на Запад, а на предложение извиниться перед жертвами подавления протестов - отказался.

"Я не думаю, что это вообще актуальный вопрос, и мне в принципе не за что извиняться", - сказал Бацька в ответ на претензии из отчетов западных правозащитных организаций, на которые ссылался Мэтью Ченс.

"Вы знаете, у нас нет ни одного изолятора как Гуантанамо, или тех баз, которые Соединенные Штаты и ваша страна создали в Восточной Европе ... Что касается наших собственных центров содержания под стражей, где мы содержим обвиняемых или находящихся под следствием, они не хуже, чем в Великобритании или Соединенных Штатах. Я могу вам это гарантировать", - сказал Бацька.

Он также привел пример застреленной в Капитолии американки Эшли Бэббит и заявил, что американские СМИ не раскручивают этот скандал.

CNN оппонирует словам Лукашенко о том, что в Беларуси на улицах безопасно. Журналисты говорят, что хотели поговорить с прохожими, но все, кроме одного, отказались с ними общаться. Однако видео с улиц Минска не показали.

Отвечая на вопрос о союзе с Россией, президент заявил, что Беларусь останется независимой. "Мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз двух независимых государств, который вместе был бы сильнее, чем по отдельности. Суверенитет не продается", - сказал он.

При этом он предупредил, что Беларусь готова стать "военной базой для России".

"Если нам понадобится, Беларусь превратится в единую военную базу для России и Беларуси, чтобы противостоять вашей агрессии, если вы решите, или если какая-то одна страна решит атаковать. Я никогда не делал из этого секрета", - заключил Бацька.

Рассказал по вагнеровцам и назвал условия ухода. Что еще заявил Бацька

По краткой версии интервью понятно, на чем хотела сделать акцент CNN - "атмосфере страха" в Беларуси, на "вызывающем" поведении Лукашенко и его нежелании извиняться за "сломанные кости и пытки".

В полной версии есть много других интересных моментов.

О подавлении протестов. Например, Лукашенко заявил, что если бы хотел извиниться перед теми, кто пострадал на акциях протеста, он сделал бы это через белорусские СМИ, а не американские.

Также он "наехал" на правозащитные организации вроде Amnesty или Human Rights Watch, которые "не замечают" аналогичных проблем на Западе и обвиняют во всем только оппонирующие Европе и США государства.

"Что касается стандартов в области прав человека, дайте мне, пожалуйста, эти стандарты. Эти стандарты были созданы вами на Западе, и вы хотите, чтобы весь мир подчинялся этим стандартам. Будьте уверены, у вас не получится, как и с избирательными стандартами. Стандартов нет. Мы вместе с Россией сказали: давайте разработаем стандарты оценки выборов в рамках ОБСЕ, вы не согласились, потому что у вас есть свои стандарты", - объяснил президент Беларуси свое отношение к западным правозащитникам.

Он рассказал, что именно в США убивают протестующих выстрелами в упор.

"Мы никогда не стреляли в упор ни в одного оппозиционера или даже радикала. Но вы недавно показали по CNN девушку, расстрелянную в Конгрессе США", - напомнил Лукашенко.

Он также заявил, что телеканал CNN предвзятый. Поэтому жители Минска, мол, не пожелали давать ему комментарии:

"Ваш канал является предвзятым, и они просто не хотели говорить с вами об этом, потому что знали, что вы все равно собираетесь исказить все, что они говорят. Мне очень жаль, но это факт".

Также Бацька заявил, что его интервьюер лжет по поводу "атмосферы страха" в Беларуси: "Атмосфера страха? Это ложь, Мэтью. Вы врете. Мне жаль. Вы гуляли по Минску без охраны. Никто вас не сопровождал. И я не вижу сегодня страха в ваших глазах. Так чего же нашим людям бояться?"

Далее произошел интересный казус: журналист обвинил белорусских силовиков в убийстве четырех протестующих. Но на просьбу Лукашенко назвать их имена, не смог этого сделать.

Бацька также рассказал, как уехала из Беларуси Светлана Тихановская:

"Тихановская - Мэтью, клянусь детьми, Тихановская никуда не сбегала. Она попросила меня отвезти ее к литовской границе, не только ее, но и еще нескольких человек, что я и сделал. Значит, она не сбежала. Вам нужны доказательства? Мы можем предоставить вам доказательства".

Когда Лукашенко пытался напомнить журналисту о том, как США недавно убили 12 детей в Афганистане, тот раздраженно ответил: "У нас нет времени говорить о Соединенных Штатах".

О Протасевиче и санкциях Запада. По поводу посадки самолета Протасевича, президент Беларуси задал вопрос: какие основания есть говорит о нарушениях, если своих выводов еще не сделала авиационная организация ICAO, инспекторы которой только прибыли в Беларусь.

Интересное заявление Бацька сделал о санкциях против Беларуси. Он заявил, что мир большой, и продавать товары можно не только в Европу или США:

"Мы экспортируем около 40% нашей продукции. И Россия одна может все это купить. Но у нас есть еще Китай с 1,5 миллиардами населения, наш друг, и мы туда тоже что-нибудь продадим. Мы будем продавать в Турцию, Иран, Пакистан, Индию, с ними у нас нормальные отношения. Мы можем обойтись без вас (Мэтью Ченс британец - Ред.) и без Соединенных Штатов и будем продолжать это делать".

На тревогу журналиста CNN о том, что Беларусь укрепляет военные связи с Россией, Бацька заявил, что это всегда так было. А в последнее время именно Запад провоцирует усиление этих процессов.

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост для России, зачем проводить эту глупую, безмозглую политику? Почему вы превращаете нас в форпост России?", - поинтересовался он.

При этом Бацька заявил, что Беларусь как государство сохранит суверенитет и в состав РФ не войдет.

"Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России - это абсолютная глупость! Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще! Это выдумка коллективного Запада. И никаких цен здесь нет и быть не может", - сказал президент. И уточнил, что союз с Россией - это для Минска вопрос не цены, а братства, поскольку народы обеих стран практически неотличимы друг от друга.

О коронавирусе. Еще одной претензией журналиста к Лукашенко стало "легкомысленное" отношение к коронавирусу - в Беларуси не было локдаунов. На что Бацька ответил: "Белорусского штамма не было, но есть британский штамм, преследующий Европу по сей день. Фактически вы создали новый вирус. Так что не вините нас... Вы не смогли вылечить людей на Западе".

При этом свои прошлые заявления о том, что коронавирус лечится "рюмкой водки и сауной" Лукашенко назвал шуткой.

О вагнеровцах. Отвечая на вопрос, откуда белорусские спецслужбы узнали про "вагнеровцев", Бацька ответил, что через свои источники - не уточнив, была ли утечка из Украины. Также он детально описал, как принималось решение выдать их назад в Россию.

"Я обратился к генеральной прокуратуре, потому что и Россия, и Украина просили нас их выдать. И я сказал - пусть генеральные прокуроры России и Украины приедут в Беларусь, сядут и вместе с нашим Генеральным прокурором решат, что делать с экстрадицией. Никто не приехал.

Затем я позвонил своему старшему сыну, который в то время был помощником президента по национальной безопасности. И я отправил его в туда, где содержались эти люди. Я попросил его задать им один вопрос... куда они хотят. Потому что они, кажется, никому не нужны, ни Украине, ни России.

Я понимал, что эти ребята приехали сюда по чьему-то приказу. Он задал им этот вопрос, вернулся и сказал: "Папа, они хотят поехать в Россию". Я уточнил: все они? Там было вроде шесть граждан Украины... И украинцы тоже требовали вывезти их в Россию".

На уточняющий вопрос журналиста о том, не было ли звонков из Украины с предупреждением, Лукашенко ответил: "Это абсолютная ложь, Мэтью. Ни украинское правительство, ни президент Украины, ни кто-либо еще меня не предупредили. Меня предупредил мой собственный комитет государственной безопасности, который следил за продвижением этих вагнеровцев от границы до гостиницы и обратно. Никто из Украины или России не звонил мне по этому поводу".

Очень важное признание - с позиции "вагнергейта", который гремит в Украине. Очевидно, что Бацька мог спокойно "утопить" Зеленского в зраде, даже намекнув, что звонок из Киева имел место. Однако, как видим, он это яростно опровергает.

Когда уйдет в отставку. Потом Лукашенко ответил на вопрос, не пора ли ему на пенсию.

"Я еще не достиг возраста вашего вашингтонского парткома. Вашему президенту 88 лет или скоро будет 90. Так что давайте возьмем возраст вашего вашингтонского покровителя в качестве ориентира. Почему нет?", - потроллил президент.

Далее он заявил, что столько не проживет. Но дал понять, что при власти будет находиться еще долго:

"Президент может служить столько, сколько пожелает, и до тех пор, пока люди хотят, чтобы он был президентом. Но только если он здоров и способен управлять страной. Здесь непростая ситуация. Так что нужен энергичный, здоровый человек, избранный народом, и он должен хотеть быть президентом. Это основные условия (моего ухода - Ред.).

Но самое важное другое: должны быть мир и спокойствие, чтобы не разрушить то, что я построил. Но если вы все время нападаете на нас, бросаете бомбы, отказываете нам в нашем собственном мнении, в нашем собственном лице и в нашей независимости, я останусь президентом навсегда".