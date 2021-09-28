Тромбоз побочным эффектом от вакцины Johnson & Johnson официально признали в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам порекомендовало указывать тромбоз, в качестве побочных эффектов вакцины от компании Johnson & Johnson под названием Janssen.

Об этом сообщила официальная пресс-служба агентства и агентство Reuters.

В частности, там сообщили, что PRAC (Комитет по оценке рисков в фармаконадзоре) пришел к выводу о существовании связи между COVID-вакциной Johnson & Johnson и редкими случаями венозной тромбоэмболии, т.е. образования сгустков крови в глубоких венах.

Также рекомендуется к побочным эффектам добавить иммунную тромбоцитопению – состояние, когда, вследствие сбоя, иммунная система начинает бороться с собственными тромбоцитами. Последняя проблема характерна не только для Johnson & Johnson, но и для вакцины от AstraZeneca. Причины таких побочных эффектом остаются неизвестными.

В компании Johnson & Johnson уже отреагировали на заявление европейского регулятора, и согласились обновить информацию по вакцине. Впрочем, там заявляют, что риски возникновения таких побочных эффектов очень низкие.