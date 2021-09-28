О победе на местных выборах в Грузии заявляют "Грузинская мечта" и "Единое нацдвижение"

В субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, накануне которых на Родину вернулся экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Провластная партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" заявляют, что идут к победе.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова председателей двух партий.

"Оппозиция в Тбилиси уверенно выигрывает и на референдуме, и на выборах мэра Тбилиси. Теперь главное прийти в оставшиеся часы и увеличить эту разницу. Мы видим беспрецедентную мобилизацию избирателей в течение дня, и "Грузинская мечта" видит это лучше всех, но она мало что может сделать, кроме того, что они предпринимают традиционно - запугивание, шантаж, распределение денег",- заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия.

В свою очередь лидер "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили сообщил, что к победе идет его команда. Об уверенной победе этой партии во всех муниципалитетах говорит и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.