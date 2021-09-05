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События Вчера, 22:1159
Ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале нашли в Киеве

Эта удивительная история произошла в конце сентября в Голосеевском районе столицы. Все началось с вызова полиции на вокзал возле станции метро "Выдубичи" на кражу вещей у пассажира.

Как выяснилось, обворованный потерпевший преклонного возраста, разговаривает только на английском, не помнит как его зовут и где он живет. В разговоре с пожилым иностранцем столичные копы из Голосеевского управления полиции выяснили, что он подданный Великобритании. Связавшись с посольством вскрылись новые детали.

Оказалось что бомжеватого вида англоязычный дедушка, длительное время проживавший на вокзале на "Выдубичах" словно герой Тома Хэнкса из старого голливудского фильма "Терминал" без всяких документов - действительно британский подданный и прибыл в Киев с целью обмена научной информацией с коллегами, так как является ученым.

В столице Украины он поселился в гостинице "Днепр", но из-за того, что имел проблемы с памятью в силу преклонного возраста, однажды выйдя на прогулку из гостиницы у него случился приступ, он заблудился и напрочь забыл кто он такой и где находится. Поэтому добрел до вокзала на Выдубичах и жил там несколько дней. За это время у него украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка с некоторой суммой. Благодаря этому он смог протянуть пару дней на вокзале, питаясь тем, что приобретал в магазинах, рассчитываясь картой.

Как рассказали наши источники в МВД, в посольстве Великобритании подтвердили, что действительно это их подданный и они его разыскивают уже несколько дней, так как к дипломатам обратились родственники.

Однако выдать новые документы своему подданному и поселить его в гостиницу в посольстве не спешили. По данным наших источников в полиции, при встрече с представителями посольства, те заявили, что в их базе фото человека без бороды, а в реальности он бородатый, поэтому они не могут его сфотографировать для оформления новых документов.

Копам из Голосеевского райуправления полиции, которым стало искренне жаль несчастного больного дедушку-британца пришлось самостоятельно селить его в отель за свои собственные деньги, покупать ему еду и связываться с его сыном в Лондоне, дать ему свою одежду и помочь ему побриться чтобы получить в посольстве свои документы.

После длительных мытарств за потерявшимся британцем из Лондона на прошлой неделе прилетел сын и забрал его домой.

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