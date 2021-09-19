Свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде получил Дэниэл Крейг

Известный английский актер Дэниэл Крейг, который недавно попрощался с прославившей его ролью агента британской секретной службы Джеймса Бонда, получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Об этом сообщает Walkoffame.

"Дэниел Крейг - икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, человек, которого он сыграл в пяти фильмах про агента 007. Мы очень рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который также играл Джеймса Бонда, Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды удачно расположены на 7 007 Hollywood Boulevard!" - сказала продюсер "Аллеи славы" Аны Мартинес.

Звезда, которую получит Крэйг, станет 2 704-ой и расположится у здания с номером 7 007. Церемония размещения звезды состоится 6 октября.