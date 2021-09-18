Грузовик в Польше сбил насмерть дорожного рабочего из Украины

В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой погиб 23-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает в Twitter польский TVN24.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин. Перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге.

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников. Сила удара была такой, что украинец погиб на месте. Второго дорожного рабочего госпитализировали в больницу города Пулавы.

У водителя грузовика травм не было, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.