В Грузии на местных выборах лидирует правящая партия

На местных выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов избирателей.

А оппозиционное "Единое национальное движение" набирает 31,23% голосов. Об этом сообщают данные exit poll телекомпании "Имеди" в воскресенье, 2 октября.

Так, всего сейчас обработаны данные с 38,63% избирательных участков. На третьем месте оказалась партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию" (6,87% голосов).

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набрав 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии - 34,13%. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.