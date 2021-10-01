Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо

В Грузии на местных выборах проиграла партия Михаила Саакашвили "Единое нацдвижение", который накануне вернулся на родину и был арестован.

Правящая "Грузинская мечта", по данным ЦИК, набрала около 48%, у партии Саакашвили - треть голосов. А это значит, что не будут объявлять досрочные парламентские выборы, которые бы назначили, если бы партия власти набрала менее 43%. Таким образом, шансы Михо надолго остаться в тюрьме возрастают (кроме заведенных против него ранее уголовных дел, его обвинили в незаконном пересечении границы).

"Попытка расшатать ситуацию"

Правда, оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и созывает акцию протеста. Также в Тбилиси ещё будет второй тур выборов, в котором встретятся действующий мэр Каха Каладзе и кандидат от Единого нацдвижения Ника Мелия.

Грузинские эксперты склоняются к тому, что оппозиции не удастся организовать большой "движ", раскачать ситуацию и в итоге освободить Саакашвили.

"Я бы не сказала, что есть какие-то признаки того, что будет мощный протест. Единое национальное движение призвало на митинг 3 октября еще перед выборами, но грузины не пойдут "воевать" за Саакашвили - в его власти многие были разочарованы, у Миши нет сторонников для того, чтобы поднять революцию", - сказала "Стране" грузинский журналист Софи Датишвили.

В оппозиции признают поражение, хотя и не сдаются.

"Грузинская мечта" набрала больше 43%. А это значит, что досрочных парламентских выборов не будет. При этом в более чем 20 городах будет второй тур. Тем не менее оппозиция говорит о нарушениях и планирует протест. На счет Саакашвили, пока нет точного плана. Его соратники будут обсуждать, как освободить Михо из тюрьмы", - сказал нам политэксперт Георгий Цасидзе.

Грузины говорят, что устали революций и хотят стабильности.

"Миша - вечный революционер и шоумен. Он уже побывал у власти и в целом о том периоде в народе противоречивые отзывы. У грузин превалирует стремление повысить уровень жизни и избегать любой дестабилизации. А многие восприняли возвращение Михо как провокацию и попытку расшатать ситуацию. Хотя, конечно, у него есть и сторонники, которые будут добиваться его освобождения и пытаться поднять людей на баррикады. Есть сомнения, насколько это будет эффективно", - говорит нам предприниматель из Тбилиси Роберт Барабадзе.

Итоги выборов, по мнению политолога Руслана Бортника, означают, что Саакашвили совершил красивый ход, который, однако, может оказаться для него фатальным.

Одной из целью возвращения бывшего грузинского президента была попытка мобилизовать своих давних сторонников, чтобы они проголосовали, но он, судя по всему, просчитался.

"Шаг камикадзе от Саакашвили критически на результаты его партии все же не повлиял. Масштабные протесты маловероятны. Возвращение Саакашвили было не понято даже в западных политических кругах", - говорит Бортник.

Как уже писала "Страна", в близком окружении Саакашвили признаются, что он летел в Тбилиси не имея четкого представления о последствиях этого шага. Это был в большей степени эмоциональный, а не расчетливый, поступок, который Михо совершил из-за ощущения тупика, в котором он находился в Украине.

"На первый взгляд у Миши было все хорошо. У него была должность в Нацсовете реформ как постоянная площадка для пиара. Многие бизнесмены охотно ему помогали деньгами. Но при этом Саакашвили ощущал, что находится уже на пенсии. Никаких перспектив у него здесь не было. Никакие реформы тут никому не нужны. Только распил. Все его попытки получить какую-то серьезную должность наталкивались на жесткое "нет" со стороны Офиса президента. Максимальная роль, которую ему были готовы отвести у Зеленского - это одного из топ-спикеров, который на телеканалах продвигал нужные Банковой тезисы и служит ширмой, чтоб показывать западным посольствам "победную поступь реформ". Саакашвили почувствовал себя в Киеве максимально ненужным. А это для него страшнее всего. Он хочет вернуться в историю. Поэтому и поехал в Грузию, не имея на самом деле никакого четкого понимания, что его ждет дальше", - говорил нам один из друзей Михо.

Что будет с отношениями Грузии и Украины

По словам Бортника, в Грузии победил запрос на относительную стабильность и прогнозируемость.

"Популисты и революционеры явно не выиграли. Им даже не удалось показать результат, более-менее сравнимый с партией власти, на что, наверное, и рассчитывал Саакашвили", - считают эксперт.

Проигрыш партии Саакашвили может сказаться и на отношениях Грузии с Украиной.

"Модель власти, которая сформировалась в Грузии раньше, без Саакашвили, прошла проверку, тестирование временем. В Грузии остается доминирующим прагматичный курс, который не снимает с повестки дня евроинтеграцию, но все же направлен на нормализацию экономических отношений с Российской Федерацией. Для Украины это может означать улучшение отношений Киева и Тбилиси в силу того, что будет снижаться раздражающий для украинско-грузинской политики фактор Саакашвили", - полагает Бортник.

В тоже время источник в политических кругах Грузии не исключает, что напряжение в отношениях между двумя странами может сохраниться или даже возрасти, если Киев будет жестко добиваться возвращения Саакашвили. "Тогда это будет точкой постоянного напряжения в отношениях. С другой стороны, украинские власти могут просто спустить дело на тормоза и постепенно о Михо забыть. По крайней мере Зеленский не делает каких-то резких заявлений в поддержку Саакашвили", - говорит источник.