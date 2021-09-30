Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей

В конце августа во время ухода американских военных от наступавших талибов в Кабуле забыли эвакуировать 12 украинских сотрудников частной военной компании. Это вновь привлекло внимание общественности к теме работы наших сограждан военными наемниками за границей.

"Страна" встретилась с тремя "солдатами удачи", которые подробно рассказали о том, что такое современное наёмничество и какое место в нем занимают украинцы.

46-летний Юрий К., пришел в профессию с опытом службы офицером в украинском спецназе и участия в нескольких миротворческих миссиях ООН в Африке, Азии и Европе. И более восьми лет работы в иностранных ЧВК в странах Азии и Африки.

У 32-летнего Алексея Т. за плечами год службы в АТО по мобилизации и три года работы в полиции. И около десятка контрактов в ЧВК.

36-летний Константин М., завербовался в иностранную ЧВК со стажем двух лет службы в добровольческом батальоне в АТО и одного года в ВСУ. После демобилизации из ВСУ не нашел себя в мирной жизни, плюс, по его словам - "СБУ шила дело за кое-какие дела в добробате".

Все, с кем общаемся о работе отечественных "диких гусей", как романтично называют представителей этой профессии на Западе, крайне неохотно идут на контакт с журналистами и предпочитают называть себя не наемниками, а сотрудниками ЧВК.

Это логично – в украинском уголовном кодексе наемникам посвящена статья 477, по которой за такую деятельность можно попасть за решетку. Есть и прецедент – бывшего командира батальона Донбасс Семена Семенченко и его соратников судят за создание частных военных компаний Donbass Battalion Corporation и "Донкорп Украина". А также за предоставление услуг наемников зарубежным странам.

Но есть и другие риски – многие украинские наемники не просто охраняют и сражаются за деньги на стороне различных политических сил за рубежом. Но и совершают различные диверсии. От взрывов нефтяных вышек и ликвидации тех, за кого заплатит работодатель.

Подробности - в публикации "Страны".

ЧВК Семенченко жадничала и сдавала в аренду рекрутов

При упоминании ЧВК "Семенченко и Ко", собеседники "Страны", отработавшие десятки контрактов наемниками за рубежом лишь пожимают плечами. По их мнению, Семенченко и компания попытались занять нишу в процветающем сером рынке иностранных ЧВК в Украине. Но довольно неудачно, получив проблемы с украинскими правоохранителями.

"Компания Семенченко хорошо знакома. Еще до основания своей ЧВК они вербовали в наемники на работу в Азии и Африке для иностранных компаний бывших АТОшников и просто крепких мужиков с военным опытом. Но очень жадничали и брали огромные проценты при вербовке, в итоге те, кого они завербовали первый месяц получали копейки. Такое же происходило и после того, как Семен Семенченко и Анатолий Виногродский основали свой "Донкорп". Работать с этой компанией, себя не уважать, там зарплаты копеечные. При том, что они были всего лишь посредниками, по сути сдавали бойцов в аренду посредникам, которые пересдавали затем наших ребят в субаренду западным ЧВК", - рассказывает Юрий К.

Впрочем, все солдаты удачи, с которыми пообщалась "Страна", признают, что сдача в аренду и субаренду украинских бойцов обычное дело.

Как ликвидировали пиратов

"В Украине работает несколько рекрутинговых агентств иностранных ЧВК. Как правило, они маскируются под фирмы, которые занимаются подбором кадров для морской охраны судов в опасных водах. Их объявления свободно можно найти в интернете. Интересуют люди с опытом работы в полиции и армии от 23 до 50 лет, с базовым знанием английского языка. Первые контракты действительно отрабатывают на морских судах. Это хорошая работа с приличной зарплатой. Первый контракт, как правило, "стажировочный", новички получают около 800 долларов. К новичкам присматриваются, оценивают профессиональный уровень и психологическую совместимость. Зато на следующем контракте зарплата стартует от 2500 долларов, плюс при прохождении судна через опасную зону по пятьдесят долларов в сутки. Но, часто такая работа первый шаг, что бы получить работу бойца в крупной западной ЧВК и получать зарплату намного выше" - поясняет отработавший более десятка многомесячных контрактов Алексей Т.

По словам Алексея, после отработки нескольких контрактов офицером морской охраны на торговых судах, от иностранных работодателей часто следуют предложения другой работы – более "специфической".

Морская охрана предназначена для обороны судов от пиратов, прежде всего в Аденском заливе. Но пик пиратства в Адене давно прошел. Но несмотря на это, риск захвата судна в этом районе по-прежнему высок. Но теперь уже проходящие суда пытаются захватить не сомалийцы, а гастролеры из Конго и других соседних африканских стран.

"В Сомали регулярно наведываются группы гастролеров из Конго, которые оттуда делают набеги на проходящие суда. Власти в Сомали практически нет, а оружие и лодки есть. Это развитый бизнес, в котором через посредников участвуют западные страховые компании. Им жизненно необходимо, чтобы риск пиратского захвата сохранялся, так как перед проходом через эти районы все суда страхуются. Если этот риск исчезнет, то страховики потеряют сотни миллионов долларов. Кстати, сейчас пираты чаще всего пытаются нападать на китайские, филлипинские и индийские рыболовецкие суда, которые браконьерят в территориальных водах Сомали. У браконьеров, как правило, никакой страховки нет. Но в отличие от индусов и филлипинцев, у китайцев даже на рыболовном судне может находиться несколько вооруженных автоматами бойцов из Поднебесной – услугами западных ЧВК они не пользуются" - пояснил Алексей Т.

В свою очередь, частные военные компании также давно поменяли тактику борьбы с пиратами. И кроме физического сопровождения судов через пиратские районы, теперь предпочитают активно "профилактировать", нейтрализуя "гастролеров" еще на стадии подготовки к захвату судов.

Команду бойцов высаживают на плавучей платформе – бывшей рыбацкой базе недалеко от побережья Сомали. Таких заброшенных баз немало в тех водах. Раньше они служили опорными пунктами пиратов, сейчас заняты бойцами ЧВК. Одновременно на базе может жить от пятидесяти до четырехсот сотрудников различных частных военных компаний. С базы команды совершают вылазки, либо отдыхают между "командировками" по заданиям работодателей.

Профилактика пиратства в иностранных ЧВК, по словам бойцов, довольно своеобразна. Команда наемников – от пяти до шести человек, доставляется катером на сушу. У командируемых на "профилактику" есть агентура среди местных жителей и наводчики. Которые заранее по радиостанциям сообщают информацию на плавбазы ЧВК о прибывших группах гастролеров.

"Информацию дают местные за небольшие взятки в виде мешка сахара или ящика мыла. Далее следует самая сложная часть операции. Есть разные варианты – от подкупа лидера группы гастролеров или его ликвидации, до уничтожения или порчи двигателя лодки или оружия приезжих пиратов. Оружие хранится в схронах, на эти тайники и лодки указывает местная агентура. Ликвидация командиров гастролеров, это крайняя и довольно редкая мера. Это Африка – нет командира, нет группы. Остальные сразу разбегаются. Можно отравить лидера пиратов, или на темной улице просто шею свернуть. Власти в большинстве поселков Сомали нет, трупы на улице утром обычное дело. Конечно, мы тоже на птичьих правах, белых там мало. Поэтому в поселках не светимся, а сразу после завершения операции, сразу уходим на базу" - рассказал Алексей Т.

ЧВК Вагнера работает с пиаром, западники воюют "по тихому"

По словам украинских сотрудников ЧВК, подавляющую часть бизнеса услуг военных наемников в Азии и Африке занимают частные компании из Великобритании. Чуть меньшую часть этого сегмента занимают ЧВК из США. Основные западные ЧВК - G4S, MVM, AEGIS, CRG и Black Edged securities. За последние годы западников стала заметно поджимать в этом специфическом бизнесе саудовская ЧВК Al-Khaleej.

На отдельном положении и в особом статусе российская ЧВК Вагнера – эта фирма работает в ряде стран Африки, в Сирии и в Ираке. У этой российской ЧВК среди ее западных коллег по бизнесу репутация наиболее боеспособной фирмы. Которая не стесняется работать "шумно" и даже с определенным самопиаром.

По словам собеседников "Страны", западные ЧВК в основном предпочитают тихую работу – диверсии. Но иногда при этом вплотную контактируют и сотрудничают с российской ЧВК Вагнера.

"Задачи у западных ЧВК бывают самые разные. Но чаще всего те компании, в которых я работал, берутся за охрану частных лиц, сопровождение транспорта и разминирование. А также за специальные операции, которые не могут официально взять на себя военные контингенты США или ООН. Например, мне доводилось принимать участие в диверсионной работе – подрыве нефтяных вышек. Были и совсем тайные операции по ликвидации полевых командиров террористических групп в Африке и Азии", - признаётся один из наёмников.

По словам украинских "солдат удачи", западные ЧВК часто сдают свои группы в Африке и Азии в аренду и даже субаренду.

"Бывают такие задачи, во время которых мы оказываемся на птичьих правах в стране, куда прибываем в командировку. Однажды прилетели в африканскую страну, в которой идет война между правительством и местными сепаратистами. Фактически мою группу менеджеры моей ЧВК раза три пересдали в аренду – от посредника к посреднику. Каждый из которых получил свои комиссионные. Конечным заказчиком был господин по кличке "Мистер Сникерс" - местный политический заправила. Он приехал на встречу со мной и посредником с огромным чемоданом евро и попросил взорвать объект в районе контроля враждующей с ним группировки. При этом речь об обеспечении группы необходимым – оружием, взрывчаткой, амуницией, даже не шла. "Мистер Сникерс" заявил, дескать это не его проблемы, он платит только за результат. В итоге покупали у местных все сами, часть денег ушла на подкуп агентуры и проводников. Но в итоге не смогли сами взорвать объект, удалось сделать лишь разведку. Пришлось выходить через посредников на группу вагнеровцев, которая присутствовала в регионе и платить им за выполнение. Вагнеровцам все по барабану – они просто поехали и взорвали объект. ЧВК Вагнера в тех странах, где они есть, опасаются и их заказчики, и противники. Местные знают, что за одного убитого вагнеровца, россияне лишат жизни десять их боевиков. Наша ЧВК получила лишь меньшую часть вознаграждения. Но в нашей компании признали, что работа сделана, зарплаты мы получили. Кстати, о нашем статусе и птичьих правах – мы, в отличие от ЧВК Вагнера приехали в эту страну официально туристами. Если бы нас задержала местная полиция или другая политическая группировка, выбираться из ситуации нам пришлось бы самостоятельно. Для западных ЧВК такие спецгруппы "туристов" что-то вроде расходного материала. Вот мы есть, а в следующий момент нас уже нет, беспокоиться никто не будет. В лучшем случае, постараются вытащить из тюрьмы или плена только граждан Великобритании или США", - рассказывает один из источников "Страны".

По словам украинских солдат удачи, в случае неприятностей или проблем, об их существовании работодатели просто забудут. В случае смерти во время выполнения специальных задач, страховки не будет. В официальных сводках потерь фамилий наемников не бывает. В крайнем случае упомянут, что при обстреле колонны или покушении на охраняемое лицо погибло несколько человек.

"Личные данные убитых уточняются" - так будет написано в интернете. Если случится ранение, то максимум, на что можно рассчитывать, что тебе оплатят лечение в местной больнице. Хотя у каждого в контракте есть некая страховка на такие случаи, я ни разу не слышал, что бы их выплачивали. В контракте даже подпись электронная, в реале никто документ в руках не держал. Нас нанимают посредники в Украине, которые по сути ни за что не отвечают. Лишь спустя почти семь лет работы на солидные ЧВК и получения паспорта европейской страны, мне недавно в первый раз удалось заключить официальный контракт" - утверждает Юрий К.

У британцев в ЧВК статус "белых господ"

Как правило, в команде наемников иностранных ЧВК от шести до двадцати пяти бойцов, включая тимлидера – командира группы. Тимлидер заранее подбирает состав группы по специфике поставленных задач, опыту и даже национальностям. Раньше среди сотрудников ЧВК большинство было из Украины, России, стран бывшей Югославии, Прибалтики, Грузии и Румынии.

Последние годы среди бойцов ЧВК появилось очень много индийцев и филиппинцев, которые готовы работать за копеечные зарплаты и этим сильно понизили зарплаты в частных военных фирмах. Тимлидером спецгруппы может быть кто угодно, любой национальности. Главное правило – профессионализм и стаж работы. Но обязательное правило – кроме тимлидера в команде обязательно есть англичанин, реже - американец.

"У британцев или американцев в группе отдельный статус. Даже если он не тимлидер, а рядовой боец, он всегда получает зарплату больше, чем командир группы другой национальности. Бритиш – 15 – 18 тысяч фунтов, тимлидер – от 12 до 14 тысяч долларов в месяц. С бритишем приходится считаться всегда, он на особом положении. Такой себе "белый господин" в команде, в отеле у него отдельный номер-люкс, питание отдельное. Бритиши, как правило, стучат менеджерам ЧВК на остальных бойцов. И особо это не скрывают", - рассказывает Константин М.

По утверждению собеседников "Страны", статус украинских бойцов в иностранных ЧВК повыше чем у индийцев и филлипинцев.

"Украинцев, да и вообще граждан бывших постсоветских стран в иностранные ЧВК берут не очень охотно. Боевой стаж в АТО или каких-то горячих точках скорее пугает британских и американских работодателей, чем дает бонусы. У славянских наемников давно сложилась репутация хороших бойцов, но непредсказуемых. Были случаи, когда тимлидеры или рядовые из Украины били морды англичанам или американцам из команды. Конечно, потом их отчисляли с зачислением в черный список. Но осадочек-то остается", - резюмирует Юрий К.