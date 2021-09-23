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События Сегодня, 18:25144
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании

В первое воскресенье октября в Украине традиционно празднуют День учителя. 

И накануне, и сегодня педагогов буквально засыпали поздравлениями - были официальные мероприятия, награждения, правильные слова политиков о том, "что без учителя ничего не будет", и даже премии.

Впрочем, сами педагоги констатируют — из года в год ситуация в школах только ухудшается. 

"Жесткий кадровый голод, молодежь практически не идет школы. Престижность учительского труда катастрофически падает, люди уходят из профессии. Проблема комплексная - и низкие зарплаты, и социальная незащищенность, и общее "потребительское" отношение общества к школе. Тут нужна масштабная государственная программа и годы, чтобы что-то изменить в лучшую сторону", - говорит директор столичной школы №141 Юрий Киньков.

В этом году буквально к профессиональному празднику власти преподнесли  учителям неприятный сюрприз. Педагоги оказались в числе немногих, кого Минздрав внес в списки на обязательную вакцинацию. До этого учителей пугали недопуском к работе и снятием надбавок и доплат. 

"Дело даже не в вакцинации, я, к примеру, уже получила две дозы. Обидно то, что нам в очередной раз указали наше место. Мол, делайте, что прикажут - сегодня все - строем на вакцинацию, завтра - на мероприятия по разнарядке. Прав учителя не имеют, одни обязанности. И зарплату, на которую можно разве что выжить", - говорит нам учитель одной из школ в Киевской области.

Его коллеги шутят: "Когда уже дождемся зарплат в 4 тысячи долларов, которые нам обещал Зеленский. Или хотя бы тех, что прописаны к законе об образовании - не ниже трех минимальных зарплат".

На сегодня многие учителя получают минималку - порядка 5 тысяч гривен на руки. Есть еще доплаты, но их дают не везде, и при каждом удобном случае грозятся снять.

И, если про врачей Кабмин, верстая бюджет-2022, вспомнил (заложили рост зарплат до 20 тысяч для молодых специалистов и 22 тысячи в среднем по отрасли), то учителям пообещали только скромную прибавку.

Разбиралась "Страна", как сегодня живется и работается учителям в Украине.

"Молодежь уходит из профессии"

Отметим, что в этом году настроения украинских педагогов в День учителя - далеко не не праздничные.

Многие учителя, с которыми пообщалась "Страна" в открытую говорят - отечественное образование в буквальном смысле просто летит в пропасть.

По словам Юрия Кинькова, даже в киевских школах - жесткий кадровый голод.

"Работают в основном, люди среднего и старшего возраста, молодых специалистов практически нет. Киевляне вообще не идут в профессию, соглашаются работать разве что иногородние, которые хотят зацепиться в столице. К нам на практику приходят студенты педвузов, и я рассматривают это как шанс решить кадровые вопросы. Но вот для большинства практикантов это лишь способ "перекантоваться", получить диплом. Многие затем уходят в другие профессии. Понятно, что изначально идут лишь потому, что легко поступить. Посмотрите, с какими баллами зачисляют в педагогические вузы. Будущий учитель математики поступает с минимальными баллами ВНО по профильному предмету. Какого специалиста мы получим на выходе, и получим ли вообще? Многие стараются уйти в более денежные и престижные профессии, скажем, те же математики пытаются  зарабатывать в IT. Но если вы думаете, что легко найти учителя украинского языка, которые вроде бы не идет в компьютерные технологии, то глубоко заблуждаетесь", - отмечает Юрий Киньков.

В регионах ситуация еще хуже - во многих школах большинство учительского коллектива - пенсионеры и педагоги предпенсионного возраста, причем, некоторые приходится закрывать не только свой, но и «смежные» предметы - работать некому.

"Украина находится в кризисной ситуации по вакансиям на должность учителя. По каждой образовательной группе только и видишь, что кто-то ищет кандидатов. Кандидатов - это громко сказано. Хотя бы кого-то, кто может преподавать тот или иной предмет.В этом учебном году директора школ в активном поиске. Я лично за лето провел много собеседований, но большая часть закончилась фиаско, и не потому, что я перебираю специалистами, а потому, что человек не может прожить на 5200 гривен. Обращаю внимание: это зарплата молодого учителя, который должен «сердце отдавать детям». Ситуация критическая. Педагогические вузы едва собрали (заманили) студентов на учебу! Никто не хочет идти в образование. Даже те, кто поступил, в школу не придут. От Кабинета Министров нет никаких действий, чтобы повысить значимость профессии учителя. Обещанные выплаты молодым учителям остаются обещаниями. С каждым днем образование теряет своих лидеров, а на замену им никто не приходит. Представьте, что будет, когда все старожилы уйдут на заслуженный отдых. Становится страшно от самой мысли об этом", - написал в Фейсбуке директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза.

Количество учителей в украинских школах действительно сокращается. По данным Госстата, если в 2014-2015 годах в системе среднего образования работало 454 тысячи педагогов (уже без учета Крыма и Донбасса), то на 2021 год — 440 тысяч, то есть, минус 14 тысяч за шесть лет. Для сравнения: в конце 90-х в Украине было порядка 600 тысяч учителей, а в 2014 году - более 500 тысяч.

"Вместо 20 уроков в неделю - 32"

Власти еще несколько лет взяли курс на "оптимизацию" школ и учителей. В качестве аргумента приводятся данные по нагрузке на одного педагога в разных странах. Чиновники утверждают, что у нас много «лишних» педагогов. В Украине на одного учителя приходятся меньше 10 учеников, тогда как в среднем по ЕС - 12. О том, что в Украине слишком много учителей заявляла экс- министр образования Анна Новосад. Также на "оптимизацию" школ, в частности, сельских, украинские власти подписались в меморандуме с МВФ.

Но при этом не берется в расчет, что нагрузка по регионам и населенным пунктам очень разная. В мегаполисах и городах-спутниках нагрузка на педагогов достаточно высокая - на одно учителя приходится по 20-30 учеников. 

"У нас детей с каждым гором становится все больше. Строятся новые жилые комплексы, люди переезжают и их столицы, и из близлежащих сел. Поэтому растет и нагрузка на учителей. Чтобы обеспечить нормальную нагрузку в 20 часов в неделю нам, к примеру, нужно три учителя математики. Но вакансии не заполнены, и реальная нагрузка - по 32-34 часа. То же самое с физикой", - рассказала нам директор Бориспольского учебно-воспитательного комплекса "Перспектива" Неля Клименко.

Впрочем, директора школ бьют тревогу не только по заполняемости вакансий. Их, повторимся, беспокоит тот факт, что с каждым годом педагогические коллективы "стареют", а молодые  специалисты в профессию идут крайне неохотно.

Эта тенденция особенно сильно проявилась при переходе школ на дистанционку в прошлом учебном году.

Но не так давно власти хотели вообще лишить работы учителей-пенсионеров, и только в последний момент им разрешили продолжать преподавать, но, правда, перевели на индивидуальные трудовые договора (которые могут и не продлить). Поэтому эксперты в один голос заявляют - через несколько лет в школах вообще будет некому работать.

"Мы каждый год перезаключаем договора с учителями -пенсионерами, и молимся, чтобы с ними ничего не случилось", - говорит Неля Клименко.

"В школе моих детей в этом году ушли одновременно четыре учителя украинского языка. На эти вакансии не пришел никто. Часы разбили между теми, кто остался работать. Вопрос: как долго они выдержат эту нагрузку? И это - обязательный предмет для ВНО", - отмечает учитель трудового обучения и технологий Киевской инженерной гимназии Татьяна Марухненко.

Во многих школах также жалуются на материально-техническое обеспечение. 

"По программе новой украинской школы все есть, но вот по старшей школе остаются проблемы. Те же компьютеры, к примеру. Ждем технику по программе "каждому учителю по ноутбуку", - говорит Клименко. Она отмечает, что по разным школам ситуация разная - многое зависит от платежеспособности местных бюджетов и готовности местных властей финансировать школы.

К примеру, ту же методическую литературу многие учителя покупают за свои деньги даже в Киеве. 

Платят минималку и шантажируют надбавками

Большая часть проблем - и украинского образования в целом, и конкретных учителей в частности, упирается в деньги.

Зарплаты у педагогов, мягко говоря, невысокие.

По данным Госстата, средняя зарплата в образовании - 10473 гривны, что на существенно ниже средних показателей по стране.

При этом, по сравнению с прошлым годом,  учителя получают на  27% больше, но рост произошел, в основном, за счет увеличения минималки.

Впрочем, 10,5 тысяч получают далеко не все. К примеру, молодые специалисты вообще "сидят" на минималке - на руки порядка 5,2 тысяч гривен. Оклад учителя первой категории - 6567 гривен, высшей - 7 тысяч гривен.

По данным work.ua, из 147 вакансий, открытых на их ресурсе на начало октября, порядка 35% предложений с зарплатой в районе 10 тысяч гривен, больше 18% - от 4,1 тысячи, 10% - 12,8 тысяч гривен.

На учительские зарплаты сильно влияют доплаты. К примеру, есть доплаты за престижность учительского труда (30% от оклада), классное руководство (15-25%), проверку тетрадей (10%), за выслугу лет (10-30%) т.д. В общей сложности доплаты и надбавки могут варьироваться от 30% до 100% от оклада.

Но этих денег все равно недостаточно, чтобы привлечь специалистов в школы, - говорит Киньков.

По его подсчетам, нужно, как минимум, 15 тысяч гривен в месяц. И речь идет о стартовых цифрах. То есть, по хорошему, молодые специалисты должны получать втрое больше, чем сейчас.

"Считайте сами. Даже чтобы снять комнату в столице, придется потратить 3-5 тысяч, еще 5 тысяч - еда, тысяча - методическая литература. Но еще ж и одеться нужно, и хотя бы раз в месяц в театр сходить", - говорит Киньков.

Напомним: идя на выборы, президент Зеленский обещал педагогам зарплаты по 4 тысячи долларов.

Но на деле власти не выполняют даже те нормы, которые уже прописаны в законодательстве.

В законе об образовании предусмотрено, что к 2023 году зарплата учителя самой низкой квалификационной категории должна составлять не менее трех минималок (сейчас это 18 тысяч, а к концу 2021 года будет 20,1 тысяча гривен).

Уходя в отставку, Кабмин Гроймана, решил протролить новое правительство, и принял постановление, в котором прописаны минимальные оклады для учителей на уровне 7 тысяч гривен плюс разного рода надбавки. Но этот документ сразу же заблокировали, несмотря на то, что учителя выходили на акции протеста.

Летом этого года парламент принял в первом чтении  законопроект №3515. Как заявили в профсоюзе, он сильно сужает права педагогов по оплате труда, так как предлагает изменить формулу - вместо трех минималок хотят платить четыре минимальных тарифных ставки (то есть, фактически 4 прожиточных минимума, а сейчас это меньше 10 тысяч).

То есть, идет попытка срезать учителям зарплаты еще до их увеличения.

Существующую же модель (небольшой оклад плюс надбавки) чиновники при каждом удобном случае пытаются использовать для давления на учителей.

К примеру, в Борисполе власти заявили, что, если учителя не пойдут вакцинироваться, им снимут все надбавки. Учителям Фастовского и Белоцерковского района срезали даже премии ко Дню учителя за то, что они не привиты - люди получили вполовину меньше, чем коллеги с дозой.

Да и в целом премии и надбавки сильно зависят от местных властей - есть деньги в бюджете- платят, а нет - начинают «прикручивать». Скаэем, в Киеве ко Дню учителя педагоги получили по 5-9 тысяч гривен премии, а в некоторых райцентрах области — всего по 500 гривен.

"Понятно, что преодолеть кризис в образовании одни только зарплаты не помогут. Должна работать комплексная государственная программа, которая предусматривает профотбор поступающих в вузы, повышение требований к качеству образования, повышение престижности учительского труда, социальную защищенность, включая обеспечение жильем, медстраховками и пр. Даже при этом всем уйдет годы, чтобы преломить негативные тенденции. За последние несколько лет у нас сформировалось негативное общественное восприятие школы и учителей. Но начинать, конечно же, нужно с зарплат. На 5 тысяч в школы никто идти не будет", - подытожил Киньков.

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Теги: news, новости, Украина, Учителя, зарплата, 7dniv, 7dnivinfo  
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