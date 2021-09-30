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События Вчера, 20:2267
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"

Экс-продюсер группы "Тату" Сергей Галоян запретил бывшим солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты, права на которые принадлежат ему.

На своей странице в Instagram он разместил уведомление к экс-солистке Елене Катиной, которая сообщила о воссоединении группы следующей весной.

"Ребят, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь @ленакатина умей договариваться со всеми сторонами", - написал он у себя в сторис. 

В сообщении Галояна говорится о том, что со 2 октября 2021 года девушке запрещено публично исполнять песни, авторским правом на которые он обладает. Речь идет об известных хитах группы "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая", "30 минут", "Мальчик-гей", "Космос", "Sacrifice", "Perfect Enemy", "Вся моя любовь", "Марсианские глаза" включая версии песен на других языках.

Запрет на публичное исполнение хитов, по словам Галояна, связан с публичными высказываниями со стороны Катиной, которые "порочат репутацию" продюсера, из-за "не соответствия образа артиста формату созданной музыки" и "прямому противодействию текущим проектам" Галояна, в том числе проведению трибьют-шоу "200 по встречной", которое должно было создаваться в 2021 году.

В случае противодействия Галоян обещал обратиться с иском в Арбитражный суд.

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