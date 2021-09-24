 

Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком

События Вчера, 22:2564
Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком

На открытом продуктовом рынке Нашмаркт недалеко от центра Вены 2 октября неизвестный мужчина забетонировал себе голову, а затем сбил бетон молотком.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Когда мужчина с кубом бетона вместо головы уселся на землю, скрестив ноги, обеспокоенные его здоровьем очевидцы вызвали службы экстренной помощи.

"Люди испугались, что этот человек задохнется. Около 13:30 нас вызвали на Нашмаркт", - рассказал журналистам официальный представитель Венской пожарной службы Геральд Шимпф.

Когда пожарная команда прибыла на место, мужчина уже разбивал бетон на голове молотком. На полное освобождение от бетона у него ушло около 15 минут. По его словам, он проводил арт-акцию.

"Он заверил, что с ним все в порядке и ему не нужна помощь", - сказал Шимпф.

Но поскольку вокруг акциониста уже собралась внушительная толпа зевак, пожарная команда некоторое время еще оставалась на рынке, чтобы гарантировать безопасность мужчины.

В чем заключался смысл арт-акции и как звали "художника", ничего не известно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вена, человек, забетонировал, голову, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке
В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке
24-сен-2021, 20:47
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
8-сен-2021, 12:03
Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США
Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США
27-авг-2021, 21:25
В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю
В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю
25-авг-2021, 10:09
Уроженка Луганской области хотела уйти из жизни прыгнув с моста. Ее спас мотоциклист
Уроженка Луганской области хотела уйти из жизни прыгнув с моста. Ее спас мотоциклист
7-авг-2021, 18:39

Последние новости

Вчера, 2021-10-03
22:34
События
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
22:33
События
Саакашвили тайком ввезли в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину - СМИ
22:31
События
Рекорд по числу умерших от коронавируса обновляется вторую неделю подряд в России
22:25
События
Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком
20:22
События
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
18:27
Политика
Зеленский заявил, что имеет отношение к срыву спецоперации по "вагнеровцам"
18:25
События
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
16:14
События
Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей
16:12
События
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо
15:51
События
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
13:36
События
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"
13:34
События
Чем зарабатывают Facebook и Instagram, с руководством которых общался Зе
13:20
Политика
Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику мощной Украины
11:09
Политика
Как Зеленский два года назад подписал формулу Штайнмайера и что с ней теперь
11:07
События
У Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября
10:54
События
Создать военную учебную миссию в Украине раздумывает Европа
10:52
События
Закон о реформе "Укроборонпрома" подписал Зеленский
10:49
События
В Грузии на местных выборах лидирует правящая партия
10:25
Политика
Отставка Дмитрия Разумкова стала главной целью заседания фракции "Слуга народа"
10:24
События
Грузовик в Польше сбил насмерть дорожного рабочего из Украины

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 октября 20211793
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I1623
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 октября 20211495
Корпоратив в ресторане "Ё-моё" в Трускавце устроили "Слуги народа" с Арахамией и Кириллом Тимошенко1408
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20211313
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"978
Ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале нашли в Киеве853

Досуг

Какой водяной насос лучше
Какой водяной насос лучше
Лучшие насосы для воды - статья.
Вчера, 16:4282
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Остекление балкона позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и эффективно использовать рабочую площадь. Причем не только в качестве дополнительной кладовки для хранения старых вещей, а как еще одну комнату.
Вчера, 15:4686
Подводные камни при покупке авто из США
Подводные камни при покупке авто из США
Самостоятельный перегон американского ТС в Украину сопряжен многими рисками. Поэтому важно изучить перед покупкой подводные камни авто из США.
1-окт-2021, 21:41260
Правила создания качественной презентации
Правила создания качественной презентации
Хотите представить коллегам бизнес-план или блестяще выступить на семинаре? Отличный способ сделать это — подготовить качественную презентацию.
1-окт-2021, 10:28227
О гелькоутах: назначение, нанесение
О гелькоутах: назначение, нанесение
Это вещество, которое используется в качестве промежуточного слоя на поверхности готовых изделий
1-окт-2021, 10:26210
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Как свидетельствует статистика, пандемия и даже самые жесткие карантинные ограничения никак не сказались на нашем желании покупать модную одежду и аксессуары. При этом, конечно, возросли онлайн-продажи, и сегодня купить женские ботинки итальянского производства проще онлайн, чем
30-сен-2021, 20:101221

События

The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
Владимир Зеленский, выступающий против олигархов и политиков, скрывающих богатства в офшорах, не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах.
Вчера, 22:3488
Саакашвили тайком ввезли в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину - СМИ
Саакашвили тайком ввезли в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину - СМИ
СМИ выдвинули версию, как на территорию Грузии проник незамеченным Михаил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси.
Вчера, 22:3387
Рекорд по числу умерших от коронавируса обновляется вторую неделю подряд в России
Рекорд по числу умерших от коронавируса обновляется вторую неделю подряд в России
За неделю в России от коронавируса умерли 6 018 человек, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.
Вчера, 22:3152
Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком
Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком
На открытом продуктовом рынке Нашмаркт недалеко от центра Вены 2 октября неизвестный мужчина забетонировал себе голову, а затем сбил бетон молотком.
Вчера, 22:2566
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
Экс-продюсер группы "Тату" Сергей Галоян запретил бывшим солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты, права на которые принадлежат ему.
Вчера, 20:2270
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
В первое воскресенье октября в Украине традиционно празднуют День учителя.
Вчера, 18:25433
7 Днів