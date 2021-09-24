Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком

На открытом продуктовом рынке Нашмаркт недалеко от центра Вены 2 октября неизвестный мужчина забетонировал себе голову, а затем сбил бетон молотком.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Когда мужчина с кубом бетона вместо головы уселся на землю, скрестив ноги, обеспокоенные его здоровьем очевидцы вызвали службы экстренной помощи.

"Люди испугались, что этот человек задохнется. Около 13:30 нас вызвали на Нашмаркт", - рассказал журналистам официальный представитель Венской пожарной службы Геральд Шимпф.

Когда пожарная команда прибыла на место, мужчина уже разбивал бетон на голове молотком. На полное освобождение от бетона у него ушло около 15 минут. По его словам, он проводил арт-акцию.

"Он заверил, что с ним все в порядке и ему не нужна помощь", - сказал Шимпф.

Но поскольку вокруг акциониста уже собралась внушительная толпа зевак, пожарная команда некоторое время еще оставалась на рынке, чтобы гарантировать безопасность мужчины.

В чем заключался смысл арт-акции и как звали "художника", ничего не известно.