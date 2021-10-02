Саакашвили тайком ввезли в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину - СМИ

СМИ выдвинули версию, как на территорию Грузии проник незамеченным Михаил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси.

По их данным, экс-президента ввезли на трейлере, курсировавшем между Украиной и Грузией.

Об этом сообщает сайт CNews со ссылкой на собственные источники.

Издание не только утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере, но и называет личность водителя машины: политика привез в Грузию Элгуджа Цомая. Этот человек родом из Абаша - города на западе страны, центра Абашского муниципалитета Мегрелии.

Журналистам CNews сказал об этом родственник Цомая.

По его словам, Элгуджа долгое время работает водителем трейлера и возит зелень из Грузии в Украину.

"Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сообщил он.

Согласно версии родственника водителя, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти.

"Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник.

Кроме того, в публикации утверждается, что квартира, в которой арестовали третьего президента Грузии, тоже принадлежит Цомая. Более того: даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.