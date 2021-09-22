The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных

Владимир Зеленский, выступающий против олигархов и политиков, скрывающих богатства в офшорах, не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах.

Более того, он передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.

Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на "досье Пандоры".

Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Зеленский пообещал очистить правящую систему Украины, в которой доминируют олигархи. И выступал против политиков вроде Петра Порошенко, которые скрывали свои активы в офшорах. Во многом благодаря этим обещаниям Зеленский получил 73% голосов "и сейчас сидит в огромном офисе в Киеве, украшенном позолоченными лепными потолками", пишет газета.

"Однако "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и переданные Guardian в рамках глобального расследования, показывают, что Зеленский очень похож на своих предшественников", - говорится в статье.

Согласно досье, у него была - или есть - ранее нераскрытая доля в офшорной компании, которую он, похоже, тайно передал другу за несколько недель до победы на президентских выборах.

Зеленский не прокомментировал эту информацию, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее медиа-партнеров связаться с ним. Его официальный представитель Сергей Никифоров написал: "Ответа не будет".

Из файлов видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, который продюсировал шоу Зеленского, и старший брат Шефира Борис, писавший сценарии. Еще один член команды - друг детства Иван Баканов. Баканов был генеральным директором продюсерской студии "Квартал 95". Четвертый участник этой сплоченной группы - Андрей Яковлев - кинорежиссер и продюсер "Квартала 95".

Став президентом, Зеленский привел этих близких союзников во власть. Баканов возглавил СБУ, Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Зеленский сказал, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством.

"Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету", - сказал он Guardian в 2020 году.

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал часть своих личных активов. Они включали автомобили, имущество и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Первый, Film Heritage, которым он владел вместе со своей женой Еленой, зарегистрирован в Белизе.

Но досье показывает и другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефиры и Яковлев владели по 25% акций Maltex.

Согласно документам, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Неясно, платил ли Шефир Зеленскому. Баканов засвидетельствовал эту тайную передачу и подписал офшорные бумаги.

Примерно через шесть недель, после убедительной победы Зеленского, юрист группы "Квартал 95" подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если она больше не будет владеть долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси.

В "досье Пандоры" не указано, выплачивались ли когда-либо дивиденды, и их размер. Оно также не раскрывает, сколько платежей могло быть произведено. Жена Зеленского, теперь является заявленным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые платежи с 2019 года поступали бы ей.

В ключевом документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было "эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса"; другой, как утверждается, была "правовая защита". Борис Шейфир сказал, что Баканов в основном создавал офшорные финансовые схемы для защиты компании от властей и бандитов.

"Честно говоря, я не готов ответить вам. Возможно, я владелец [Maltex]", - сказал Шефир в интервью OCCRP, одному из медиа-партнеров "досье Пандоры". Он заверил, что пытается избавиться от своих офшорных интересов, но добавил, что это медленный и трудный процесс.

Сергей Шефир, Баканов и Яковлев от комментариев отказались, как и их адвокат.

Разоблачение с Maltex смущает Зеленского, который дал обещание расправиться с теми, кто прячет богатство за границей.

В недавнем обзоре для Атлантического совета Зеленский сказал, что его конечная цель на посту президента - разрушить "традиционный олигархический порядок" и заменить его "более справедливой системой". Однако критики заявляют, что Зеленскому не удалось реформировать государство и он пошел теми же темными путями, что и его предшественники. Аудиторы ЕС предупредили в прошлом месяце, что "крупная коррупция и захват государства" по-прежнему широко распространены в Украине.

С тех пор, как Зеленский начал заниматься политикой, его преследовали заявления о том, что он находится под влиянием миллиардера Игоря Коломойского, чей телеканал транслировал шоу "Квартала". В ходе кампании оппоненты Зеленского утверждали, что 41 миллион долларов от структур Коломойского в период с 2012 по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в том числе Film Heritage.

"Досье Пандоры" показывает, что часть сети "Квартал 95" управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, офшорной консалтинговой компании и одной из 14 фирм, чьи документы утекли и легли в основу досье. Из файлов видно, что Зеленский и его деловые партнеры использовали компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре.

Активы, которыми владеют эти офшорные компании, очень разнообразны. В их число входит недвижимость в Лондоне. Шефир владеет двумя элитными объектами недвижимости: квартирой с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленной в 2016 году за 1,575 миллиона фунтов стерлингов, и еще одной квартирой с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, купленной за £2,2 миллиона, согласно данным земельной книги.

Между тем, компания Candlewood Investments Яковлева на Британских Виргинских островах владеет роскошной квартирой в викторианском особняке на Артиллери-Роу, в Вестминстере.

Неясно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или изредка используются. Ими управляет российская компания, позиционирующая себя как "индивидуальный сервис для статусных клиентов".