Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине

Вчера, 3 октября, на украино-румынской границе произошел очередной серьезный инцидент. Здесь контрабандистов пришлось останавливать с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-группа Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Бойцы отделения "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и группу людей, которые выгружали пакеты из него объемные пакеты с сигаретами.

Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов и пытались скрыться на автомобиле. Правонарушители на внедорожнике врезались в служебный автомобиль военнослужащих. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", - рассказали детали ЧП в пресс-группе.

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки Mitsubishi Pajero пришлось применить оружие. Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако контрабандисты скрылись в лесу. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета с сигаретами доставлены в пограничное подразделение.

"По данному факту проинформированы компетентные правоохранительные органы. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к указанному событию", - добавили пограничники.