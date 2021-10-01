 

Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине

События Сегодня, 09:2256
Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине

Вчера, 3 октября, на украино-румынской границе произошел очередной серьезный инцидент. Здесь контрабандистов пришлось останавливать с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-группа Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Бойцы отделения "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и группу людей, которые выгружали пакеты из него объемные пакеты с сигаретами.

Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов и пытались скрыться на автомобиле. Правонарушители на внедорожнике врезались в служебный автомобиль военнослужащих. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", - рассказали детали ЧП в пресс-группе.

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки Mitsubishi Pajero пришлось применить оружие. Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако контрабандисты скрылись в лесу. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета с сигаретами доставлены в пограничное подразделение.

"По данному факту проинформированы компетентные правоохранительные органы. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к указанному событию", - добавили пограничники.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Буковина, контрабандисты, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Служебное авто Главы архивной службы обстреляли в Киеве
Служебное авто Главы архивной службы обстреляли в Киеве
1-окт-2021, 14:59
Cелянина который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой под Одессой убили полицейские
Cелянина который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой под Одессой убили полицейские
30-сен-2021, 20:18
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
25-сен-2021, 14:20
На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами
На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами
14-сен-2021, 10:53
В Черкасской области задержаны 6 человек, пытавшихся сорвать выступление Зеленского
В Черкасской области задержаны 6 человек, пытавшихся сорвать выступление Зеленского
23-авг-2021, 16:13

Последние новости

09:35
События
Агентство которое нелегально трудоустраивало украинцев разоблачили в Польше
09:34
События
Прокачку газа в Венгрию через территорию Украины возобновила Россия
09:30
События
У туриста из Эквадора в Киеве карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов
09:28
Политика
Что говорят "слуги народа" после встречи с Зеленским в Трускавце
09:26
События
В больнице Белой Церкви произошел пожар
09:24
События
На пути в Тбилиси полиция останавливала машину с Саакашвили, но копы не узнали его
09:22
События
Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине
09:19
События
В скандальный список The Pandora Papers попал сооснователь Alibaba Group Джозеф Цай
09:05
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 2021
Вчера, 2021-10-03
22:34
События
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
22:33
События
Саакашвили тайком ввезли в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину - СМИ
22:31
События
Рекорд по числу умерших от коронавируса обновляется вторую неделю подряд в России
22:25
События
Мужчина а рынке Вены мужчина забетонировал себе голову, а потом разбил молотком
20:22
События
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
18:27
Политика
Зеленский заявил, что имеет отношение к срыву спецоперации по "вагнеровцам"
18:25
События
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
16:14
События
Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей
16:12
События
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо
15:51
События
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
13:36
События
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 октября 20211843
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"1831
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I1650
Корпоратив в ресторане "Ё-моё" в Трускавце устроили "Слуги народа" с Арахамией и Кириллом Тимошенко1629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20211380
Ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале нашли в Киеве1007
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо774

Досуг

Какой водяной насос лучше
Какой водяной насос лучше
Лучшие насосы для воды - статья.
Вчера, 16:42135
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Остекление балкона позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и эффективно использовать рабочую площадь. Причем не только в качестве дополнительной кладовки для хранения старых вещей, а как еще одну комнату.
Вчера, 15:46113
Подводные камни при покупке авто из США
Подводные камни при покупке авто из США
Самостоятельный перегон американского ТС в Украину сопряжен многими рисками. Поэтому важно изучить перед покупкой подводные камни авто из США.
1-окт-2021, 21:41288
Правила создания качественной презентации
Правила создания качественной презентации
Хотите представить коллегам бизнес-план или блестяще выступить на семинаре? Отличный способ сделать это — подготовить качественную презентацию.
1-окт-2021, 10:28255
О гелькоутах: назначение, нанесение
О гелькоутах: назначение, нанесение
Это вещество, которое используется в качестве промежуточного слоя на поверхности готовых изделий
1-окт-2021, 10:26238
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Как свидетельствует статистика, пандемия и даже самые жесткие карантинные ограничения никак не сказались на нашем желании покупать модную одежду и аксессуары. При этом, конечно, возросли онлайн-продажи, и сегодня купить женские ботинки итальянского производства проще онлайн, чем
30-сен-2021, 20:101254

События

Агентство которое нелегально трудоустраивало украинцев разоблачили в Польше
Агентство которое нелегально трудоустраивало украинцев разоблачили в Польше
В польском городе Ольштын, что на севере страны, пограничная служба устроила проверку агентств по трудоустройству.
Сегодня, 09:3549
Прокачку газа в Венгрию через территорию Украины возобновила Россия
Прокачку газа в Венгрию через территорию Украины возобновила Россия
В пятницу оператор ГТС Украины сообщил об остановке прокачки газа в Венгрию через украинскую территорию.
Сегодня, 09:3472
У туриста из Эквадора в Киеве карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов
У туриста из Эквадора в Киеве карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов
Турист из Эквадора стал жертвой киевских карманников.
Сегодня, 09:3057
В больнице Белой Церкви произошел пожар
В больнице Белой Церкви произошел пожар
В понедельник, 4 октября, в больнице города Белая Церковь (Киевская область) произошел пожар.
Сегодня, 09:2658
На пути в Тбилиси полиция останавливала машину с Саакашвили, но копы не узнали его
На пути в Тбилиси полиция останавливала машину с Саакашвили, но копы не узнали его
В Грузии сотрудники полиции из-за превышения скорости останавливали машину, в которой ехал Михаил Саакашвили.
Сегодня, 09:2462
Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине
Огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран открыли пограничники на Буковине
Вчера, 3 октября, на украино-румынской границе произошел очередной серьезный инцидент.
Сегодня, 09:2258
7 Днів