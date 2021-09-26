В больнице Белой Церкви произошел пожар

В понедельник, 4 октября, в больнице города Белая Церковь (Киевская область) произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать тринадцать пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел ранним утром, в 05:37. В двухэтажной больнице в Белой Церкви в палате на втором этаже случилось короткое замыкание электрообогревателя, после чего вспыхнул огонь. В результате ЧП пострадал пациент 1945 года рождения.

Вместе с медицинским персоналом спасатели провели эвакуацию тринадцати больных. Ближе к 06.00 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади одного квадратного метра. К тушению привлекли 18 человек и 5 единиц техники.