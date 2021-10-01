Прокачку газа в Венгрию через территорию Украины возобновила Россия

В пятницу оператор ГТС Украины сообщил об остановке прокачки газа в Венгрию через украинскую территорию. В воскресенье, 3 октября, транзит возобновился.

Об этом свидетельствует сайт оператора ГТС Венгрии.

1 октября транзит газа в Венгрию через пункт Берегово упал в четыре раза. Хотя прокачка газа через этот пункт на границе Украины с Венгрией в тот день окончательно не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. Однако еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше: 18,528 миллиона кубометров.

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще существеннее - в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

А 3 октября днем он вовсе прекратился. А к вечеру возобновился.

Поток голубого топлива через Берегово, по данным на 22.00 по киевскому времени, составил более 200 тысяч кубометров в час.