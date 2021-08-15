Агентство которое нелегально трудоустраивало украинцев разоблачили в Польше

В польском городе Ольштын, что на севере страны, пограничная служба устроила проверку агентств по трудоустройству.

Во время проверки была выявлена фирма, незаконно предоставлявшая работу иностранцам, большая часть которых была из Украины.

Об этом сообщает сайт inPoland.

Владелец агентства является гражданином Польши. Он родом из Новомейского повета (района).

Он допустил к работам в Польше с нарушением законодательных почти 300 человек. Среди них из Украины были 266 человек, а остальные нелегалы из Грузии (24 человека), Беларуси (восемь человек) и Молдовы (один человек).

Работодатель не выполнил свои обязательства, сообщив уполномоченным органам о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа (более 200 тысяч гривен).