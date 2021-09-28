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События Сегодня, 11:5864
Масштабный разлив нефти произошел в США

В США, возле побережья города Хантингтон-Бич округа Ориндж на юге штата Калифорния произошел масштабный разлив нефти. Власти штата назвали его "экологической катастрофой".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщения в местных СМИ.

В следствии утечки 477 тысяч литров нефти из подводного нефтепровода образовалось гигантское (примерно 34 квадратных километра) нефтяное пятно. 

Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр назвала инцидент "экологической катастрофой", потому что часть береговой линии уже покрыла нефть.

От разлива нефти уже происходит массовая гибель рыбы и других обитателей моря. Также пострадали и птицы.

Участок, который оказался покрыт нефтью, был популярным у любителей серфинга и обычных пляжников. Представитель округа Ориндж в Конгрессе США обратилась с просьбой к американскому президенту Джо Байдену. Она просит объявить округ зоной национального бедствия, что подразумевает выделение федеральных средств. 

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Теги: news, новости, Украина, США, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
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