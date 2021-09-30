Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы

Среди всех стран мира в Украине проживает наибольшее количество политических деятелей, которые скрывают свои доходы с помощью офшоров.

Об этом свидетельствует карта, созданная на основе слитых данных "досье Пандоры".

"Досье Пандоры" (Pandora Papers) - это расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.

На основе результатов расследования была создана карты, где страны окрашены в разные оттенки красного. Чем более темный цвет - тем большее количество политиков в этой стране скрывает свои доходы.

Самое большое количество обнаружено в Украине. Всего в этом году слили информацию о 336 политиках.