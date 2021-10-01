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События Сегодня, 00:0733
В Чернигове арестовали всех подозреваемых в зверском убийстве полицейского

Деснянский районный суд Чернигова 4 октября избрал меру пресечения пятерым задержанным в связи со зверским избиением двух полицейских, в результате которого один скончался. 

На время досудебного расследования все пятеро фигурантов будут сидеть под стражей.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицировали по пункту 12 части 2 статьи 115  Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 186) Уголовного кодекса.

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