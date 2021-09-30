 

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

События Сегодня, 09:5483
Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Вечером в понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. 

Первые сообщения о проблеме появились около 18:45 по киевскому времени и продолжались почти до двух часов ночи.

Из-за наплыва пользователей замедление работы началось в TikTok, Telegram, Google, Twitter, Amazon. Но в целом эти сервисы, по крайней мере в Украине и России, работали.

Глава Facebook Марк Цукерберг на фоне сбоев принадлежащих ему Facebook, Instagram и WhatsApp уже потерял 6,6 миллиардов долларов за счет падения курса акций. На торгах падает весь сегмент высокотехнологичных компаний. 

"Страна" собрала главную информацию о сбое и его причинах. 

Как рухнул Facebook

Вечером 4 октября появилась информация о том, что Facebook, Instagram и WhatsApp "легли". 

В Facebook и Instagram стала появляться только старая, загруженная ранее, лента. Месседжеры были недоступны. В WhatsApp отправляются, но не доходят сообщения. Также невозможно осуществить аудио- или видеозвонок. 

Все описанное случилось после 18:30 по киевскому времени. И несколько минут пользователи стали наблюдать замедление в работе TikTok, Telegram, Twitter, сервисов Google, Amazon.

Дело в том, что пользователи для продолжения общения мигрировали в эти сервисы, они не выдержали наплыва аудитории и новых пользователей. Тем менее, корреспонденты "Страны" из Украины не испытали сложностей с ними - в основном они были в США. 

Ресурс по отслеживанию сбоев Downdetector показал, что проблемы стали испытывать крупнейшие телеком-провайдеры в Европе и России. "Ростелеком" заявил, что фиксирует проблемы в зарубежном секторе, но его сеть работает устойчиво. При этом сбой в интернете не затронул радиоточки, телефоны и эфирное вещание.

В компании Facebook, которая также владеет Instagram и WhatsApp, сообщили, что в курсе проблемы. Сотрудники Цукерберга сначала обещали восстановить работоспособность сервисов как можно скорее. Но по итогу дело затянулось на семь часов. 

Но быстро исправить проблему им не удалось, поскольку у них даже возникли проблемы физическим попаданием на рабочее место в офисе - перестали работать электронные пропуска. СМИ пишут, что айтишникам пришлось использовать болгарку, чтобы прорваться на рабочее место. Такие вот издержки цифровизации. 

Ситуацию прокомментировали в Белом доме. Джен Псаки заявила, что руководство страны отслеживает глобальный сбой.

Специалисты отрасли уже говорят, что это крупнейшая проблема Facebook с 2008 года - то есть за 13 лет. Тогда соцсеть "лежала" практически сутки. Но в то время это мало кто заметил - этот сервис еще не был сильно популярным.

Восстановился ФБ только ближе к двум часам ночи по Киеву. 

Что произошло с Facebook?

Основной "упавший" сервис - Facebook - вечером начал общение с внешним миром через Твиттер. 

"Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - написала соцсеть.

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Потом один из руководителей ФБ выпустил заявление, что у компании проблемы с сетью.

"У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить ее как можно быстрее", - написал технический директор Майк Шрёпфер. 

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Уже после восстановления сервисов Facebook опубликовал подробное объяснение, что произошло.

"Наши инженеры выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши сервисы были остановлены. Они снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы", - заявили в компании.

"Основной причиной этого сбоя было неправильное изменение конфигурации", - добавили в Facebook. То есть официальная версия - сбой во внутренней системе обмена сетевыми данными (и это, кстати, объясняет, почему не работали пропуска).  

До того, как Facebook назвал причину проблемы, муссировались разные версии. Некоторые из них - довольно интересные, с учетом временного совпадения. А отдельные из них попали прямо в точку. 

1. Прямо во время проблем появилась информация о том, что произошла самая масштабная утечка данных из соцсети. Речь шла якобы о сливе на полтора миллиарда пользователей. 

Информацией начали, как утверждалось, торговать в даркнете. Но позже пошли заявления, что неизвестный хакер - мошенник, и реально утечки нет, а это предложение гуляет по сети уже давно.

И сегодня сам Facebook опроверг утечку. 

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

2. Еще один факт, заслуживающий внимания - сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В эфире американского телеканала CBS она впервые раскрыла свою личность и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании три года и все это время копировала внутренние документы Facebook. В последнее время они уже вовсю публикуются в западной прессе - несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal. И теперь инсайдер компании раскрыла свое лицо. 

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше прибыли. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений. 

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях. 

То есть интервью разгромное и будет иметь серьезные последствия для соцсети. Но связано ли оно с нынешним сбоем - пока неизвестно. Впрочем, нельзя исключать, что накат на интернет-империю Цукерберга в прессе и "блэкаут" имеют общие корни - слишком уж они совпали по времени. 

3. Профильные СМИ тогда же предположили, что причиной сбоя могло стать некорректное обновление сервисов Facebook и аффилированных соцсетей/мессенджеров. 

"Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.

По словам многочисленных экспертов, вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, "кривого").

Падение маршрутизаторов "положило" всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS", - пишет специализированный телеграмм-канал для айтшников "Код Дурова".

Как видим, именно эту версию в итоге подтвердил Facebook. 

4. Говорили, что компания Цукерберга подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Хотя The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Facebook сообщает, что это маловероятно. С другой стороны, в течение последнего года многие крупные ломании подверглись атаки хакеров, которые вымогали с них деньги.

Падение акций и уменьшение состояния Цукерберга

Глобальный сбой тут же отразился на акциях ведущих IT-компаний, торгующихся на американской бирже NASDAQ. Они начали падение. Биржевой индекс снизился более чем на 2,3% на фоне новостей о массовых сбоях.

Больше других просел Facebook - минус 5,65%. Остальные высокотехнологичные компании меньше, но все равно очень существенно - в среднем на 2,5%. Причина в том, что никто не понимает, что происходит. Поэтому инвесторы сбрасывают акции.

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

По прошествии трех часов с начала сбоя глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов за счет падения курса акций.

В результате он опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Но очевидно, что на выходе сумма будет больше. 

Как в Интернете шутят о сбое

Пользователи публикуют разные мемы о сбое 4 октября. 

В Рунете подготовили шутку про Марка Цукерберга, вдохновленную жизнью Наташи с котами.

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

А англоязычном сегменте более популярный юмор о том, каким крутым в часы сбоя стали Twitter и его пользователи.

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии

Сбой в Facebook решил потроллить и глава украинской Минцифры Михаил Федоров. "Ещё часик и придётся в Дии делать ленту новостей и сторис", - не преминул он порекламировать свой продукт.

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Теги: news, новости, Украина, Facebook, 7dniv, 7dnivinfo  
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