На рынок марихуаны с собственными самокрутками "Персики" заходит певец Джастин Бибер

Канадский поп-певец Джастин Бибер решил освоить рынок самокруток с марихуаной.

В кооперации с лос-анджелесской компанией Palms он будет выпускать собственный бренд косяков с травкой под названием "Персики" (Peaches) - в честь песни из своего последнего альбома.

Об этом пишет Bloomberg.

Palms специализируется на самокрутках с каннабисом, которые продаются по цене 32 доллара в четырех штатах США, где легализована марихуана: Калифорнии, Неваде, Массачусетсе и Флориде. Peaches будут стоить от 50 до 60 долларов за упаковку.\

Бибер принимал активное участие в создании продукта - от выбора состава самокруток до дизайна упаковки.

"Я фанат Palms и того, что они выпускают, делая каннабис доступным и помогая многим людям избавиться от проблем с психическим здоровьем", - сказал Бибер.

27-летний Бибер открыто говорил о том, как ранняя слава и употребление наркотиков повлияли на его собственные проблемы с психическим здоровьем. В прошлогоднем документальном сериале на YouTube он сказал, что попробовал марихуану, когда ему было 12 или 13 лет, и в конце концов почувствовал себя зависимым от нее.