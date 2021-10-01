Трое пьяных украинцев подожгли птицеферму в Польше

В Польше в Мазовецком воеводстве полиция задержала гражданина Украины, бывшего работника птицефермы, который вместе с двумя другими людьми поджег помещение в хозяйстве.

Об этом сообщает Polskie Radio в понедельник, 4 октября.

Отмечается, что все задержанные являются гражданами Украины, которых также подозревают в ограблении местного магазина.

Согласно данным полиции в городе Жирардув, в воскресенье дежурный получил сообщение о пожаре на территории птицефермы в селе Камион в Жирардувском уезде. Было установлено, что возможной причиной пожара был поджог. На записях видеокамер видно, что трое мужчин перелезают через забор, а один из них "подкидывает" огонь в здание.

После установления личности были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником птицефермы, который сам сообщил владельцу о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец магазина, который уведомил полицию об ограблении. Описанию злоумышленников соответствовали двое из задержанных в связи с поджогом.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 года были в состоянии алкогольного опьянения. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Всем троим задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.