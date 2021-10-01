В Netflix и PlayStation произошел массовый сбой сразу после Facebook, Instagram и WhatsApp

Вслед за популярными социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.

Об этом сообщает сайт Downdetector в понедельник, 4 октября.

40% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминговым видео, 36% - о прекращении работы сайта, а еще 24% - жалуются, что перестало работать приложение сервиса.

Что касается PlayStation, у 55% ​​пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 18% - сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 27% - не могут играть в игры из-за сбоя.