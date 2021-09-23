С новым премьером Японии Байден обсудили Китай, КНДР и коронавирус

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида (который кстати родом из семьи потомственных японских политиков - Ред.) уже провел свой первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Довольно длительный разговор продолжительностью в 20 минут был посвящен проблематике союзнических отношений между Токио и Вашингтоном, как передает агентство ТАСС.

"Мы подтвердили готовность продолжить укреплять японско-американский альянс, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - так Кисида прокомментировал переговоры.

Он также заявил, что Джо Байден подтвердил обязательства США защищать Японию в соответствии с 5-й статьей договора о безопасности и что они распространяются и на острова Сенкаку (Дяоюйдао)

Стороны, по словам Кисиды, также условились продолжить сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, КНДР и борьбой с коронавирусом.

"Мы также договорились при общении называть друг друга Джо и Фумио и как можно скорее провести личную встречу", - добавил новый глава японского правительства.