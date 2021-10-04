Официальную причину самого масштабного сбоя в истории назвали инженеры Facebook

Специалисты компании Facebook Inc официально назвали причину глобального шестичасового сбоя в работе всех сервисов - Facebook, Instagram и Whatsapp.

По их мнению самый крупный сбой в истории произошел 4 октября из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.

Об этом идет речь в специальном заявлении размещенном на портале Facebook Engineering.

"Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали установленные связи.

Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего предоставление пользователям наших услуг было приостановлено...

У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя. Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы лучше понять, что произошло, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой", - заявили специалисты компании.