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События Сегодня, 14:1275
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября

В Украине 5 октября осадки не прогнозируются, ночью +3...+8 градусов, в северных и центральных областях +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов, днем ​​до +17 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак сегодня в Украине в основном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, в северных и центральных областях столбики термометров покажут +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов, днем ​​+12...+17 градусов тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье +15...+20 градусов.

В Киеве и области во вторник сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью +4...+6 градусов тепла, днем ​​около +15 градусов, в Киевской области ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +​​12...+17 градусов.

Синоптики в Украине 6-7 октября осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западной и юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами (кроме юга и Закарпатья) в воздухе заморозки от 0 до -5 градусов, на Закарпатье и юге страны ночью +3...+8 градусов тепла; днем +11..+16 градусов, на Закарпатье до +18 градусов.

В столичном регионе 6-7 октября осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5°, днем +​​11...+16 градусов тепла.

В Украине 8-9 октября преимущественно без осадков. Температура ночью +1...+6 градусов тепла (на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов), днем ​​+9...+14 градусов тепла; на юге страны и Закарпатье ночью +3...+8 градусов тепла, днем ​​+11...+16 градусов.

В Киевской области 8-9 октября без осадков. Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы, 8 октября и местами в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов; днем +9...+14 градусов.

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