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События Сегодня, 15:1787
Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский

В ночь на 5 октября на свободу из СИЗО вышел Кирилл Островский, известный также как смотрящий за Лукьяновским СИЗО. 

В июле 2018-го Островский, которому тогда было 23 года, на внедорожнике Hummer совершил смертельное ДТП в центре Киева. 

На бульваре Леси Украинки он сбил десятилетнего ребенка. Водитель проехал на большой скорости на красный свет. На зебре, где девочка переходила дорогу, не притормозил. Школьницу протащил по асфальту около 50 метров, она скончалась тут же в карете скорой помощи. Все это произошло на глазах у ее матери и брата.

Авария была настолько шокирующая, что ее свидетели даже пытались устроить на месте происшествия самосуд над водителем, который пытался скрыться с места ДТП.

И, хотя следующие три года Кирилл провел в тюрьме, но приговора по его делу так и нет. Да и в изоляторе его положение, судя по имеющейся информации, было привилегированным - он даже стал смотрящим, несмотря на юный возраст.

"Страна" напоминает суть дела и рассказывает, почему Островского отпустили из СИЗО.

Как случилась смертельная авария с участием Кирилла Островского 

Смертельная авария с участием Кирилла Островского произошла вечером 24 июля 2018 года. 

На бульваре Леси Украинки он сбил 10-летнюю девочку по имени Настя, протащив ее более 50 метров.

Наезд случился из-за того, что водитель грубо нарушил правила - проехал регулируемый переход, где как раз шел ребенок, на красный сигнал светофора.

Скорая успела приехать, пока девочка была жива, но шансов спасти ее не удалось. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. 

Авария произошла на глазах у матери и брата погибшей. Женщина была в состоянии шока и истерики, теряла сознание.

Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский

Водитель не беспокоился о том, что натворил. После после столкновения он снял номера с машины и пытался сбежать. Патрульные задержали его возле БЦ "Парус". Содействие в этом оказал водитель Toyota, который быстро сориентировался в ситуации и заблокировал проезд Hummer. 

Во время задержания водитель внедорожника оказывал сопротивление, вступил в матерную перепалку с полицией. 

Киевляне, ставшие свидетелями трагедии, даже попытались устроить самосуд над водителем. 

Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский

Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский

Шевченковский суд избрал Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

На суде мужчина признал вину частично. Он отметил, что правила не нарушал, остановиться пытался, но отказали тормоза. С места аварии, по его словам, не сбегал, а, наоборот, пытался оказать помощь пострадавшей. 

Не заключать в СИЗО Островский просил, чтобы продолжить зарабатывать деньги для семьи погибшей. Впрочем, все эти аргументы и группа поддержки Кирилла в лице спортивных мужчин судью не убедили. 

Островскому было объявлено о подозрении в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины) и заведомом оставлении лица без помощи (ч.1 ст.135 УК Украины).

Наказание по этим статьям - до 8 лет тюрьмы.

Кирилл Островский позиционировал себя как бывший боксер, который основал компанию по продаже фитнес-десертов Fit & Sweet. Но еще до суда стало понятно, что Кирилл - не простой парень. За него внезапно стали вписываться народные депутаты и люди из окружения мэра Киева.

Проходили новости, что свои "тяги" подключил отец Олег Островский - один из руководителей Федерации сквоша Украины и известный киевский парикмахер. У него стригутся влиятельные в Киеве столице люди: политики и бизнесмены. А дядя Кирилла - криминальный авторитет Саша Оболонский. 

Семья Островских продвигала альтернативную версию случившегося - авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на проезжую часть.  

Как и почему Островского отпустили из СИЗО

Кирилл просидел в Лукьяновском СИЗО три года. За это время он сделал "карьеру" - стал там смотрящим. В криминальных кругах получил прозвище "Кирюха". 

Суд методично продлевал Кирюхе срок содержания под стражей. Вину за столь длительный срок доказать не смогли, хотя расследование завершилось в сентябре 2018-го. Или, что более вероятно, не захотели. 

1 октября 2021 года прокурор ходатайствовал о продлении его ареста, но осуществить это не удалось. Адвокаты обвиняемого заявили отвод судьи. Он был оперативно рассмотрен судьей, которая отказала в удовлетворении ходатайства защиты смотрящего.

Затем продолжился юридический спор прокуратуры и адвокатов. У мажора появились трое новых защитников и они подали ходатайства об отводе прокурора, секретаря судебного заседания и судьи.

"Несмотря на то, что этот отвод был заявлен уже во второй раз и игнорируя аргументы прокурора, у обвиняемого 4 октября истекает срок меры пресечения, судья поставила на решение вопроса о ее отводе. При этом, в связи с завершением рабочего дня, дело в автораспределение на 4 октября она так и не поставила", - рассказали в прокуратуре.

Проще говоря, у Кирилла Островского, убившего ребенка, "случайно" истек срок содержания под стражей. В ночь на 5 октября он вышел на свободу. 

Интересно, что предыдущий смотрящий Лукьяновского СИЗО - Хусанолин Альберт Раисович по кличке "Алик" - тоже уже на воле. 

По данным "Страны", Алик и Кирюха ориентируются на известного украинского криминального авторитета Андрея Недзельского по кличке "Неделя", которого в начале июля задержали в Болгарии. 

По примерным подсчетам, "должность" в Лукьяновском СИЗО приносила Кириллу Островскому от 500 до 700 тысяч гривен ежемесячно. Поэтому освободился он не только без наказания, но с большими связями и деньгами. 

Впрочем, это не означает, что суды по его делу прекращены. Но факт освобождения из мест предварительного заключения говорит о том, что шансы уехать на зону для Кирилла Островского приближаются к нулевым.

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Теги: news, новости, Украина, Островский, 7dniv, 7dnivinfo  
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