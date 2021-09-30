 

Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя

События Сегодня, 15:2670
Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя

У крупнейшей соцсети Facebook и родственных сервисов продолжается черная полоса.  

На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые склонны связывать эти два события).

А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии. 

В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal. 

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений. 

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях. 

Facebook - компания с оборотом в триллион долларов и почти тремя миллиардами пользователей, что составляет 60% всех людей на Земле, подключенных к Интернету.

"Меньше ненависти - меньше заработка на рекламе"  

"Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента. Люди предпочитают взаимодействовать с вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию", - сказала бывшая сотрудница компании.

По ее словам, социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она.

В интервью Хауген сказала, что покинула Facebook после того, как разочаровалась в компании. Перед отъездом она скопировала служебные записки и документы, которые попали в ее распоряжение.

Хауген рассказала, что когда она нанималась, в Facebook ей пообещали, что она сможет бороться с дезинформацией, в чем для нее были и личный мотив - женщина потеряла друга из-за теорий онлайн-заговора.

Но на деле все оказалось не так.

"В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать", - поделилась своим мнением экс-менеджер по продукту.

"Руководство Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности", - резюмировала Хауген. 

"Когда мы живем в информационной среде, полной гневного, ненавистного, поляризующего контента, это подрывает наше гражданское доверие, это разрушает нашу веру друг в друга, это подрывает нашу способность хотеть заботиться друг о друге, существующая на сегодняшний день версия Facebook разрывает наши общества и вызывает этническое насилие во всем мире", -  обвинила она бывших работодателей во время интервью.

Также Facebook, по ее мнению, сильно влияет и на политические процессы. 

Как утверждает Хауген, администрация соцсети понимает опасность и вред, который наносится обществу при распространении "риторики ненависти, политически разделяющих высказываний и дезинформации". Во время выборов в США в 2020 году компания включила настройки для борьбы с ложной информацией, но после окончания выборов снова отключила их.

"Как только выборы закончились, они отключили их или изменили настройки на те, которые были раньше, чтобы сделать рост важнее безопасности, и это действительно похоже на предательство демократии", - рассказала разоблачительница.

В Facebook, естественно, все обвинения отметают.

Выступая на CNN, вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг сказал, что было бы нелепо предполагать, что Facebook несет ответственность за беспорядки.

"Я думаю, что люди ложно утешаются предположением о том, что должно быть технологическое или техническое объяснение проблем политической поляризации в Соединенных Штатах", - сказал он.

Также уверяют, что якобы делают все для безопасности и "позитивности".  

"Каждый день наши сотрудники вынуждены балансировать между защитой права миллиардов людей выражать свое мнение и необходимостью сохранять безопасность и позитивность платформы. Мы продолжаем реализовывать существенные улучшения в борьбе с распространением дезинформации и вредного контента. Предположение, что мы поощряем негативный контент и ничего с ним не делаем, - просто ложь", - ответили в компании.

Лена Пич, директор Facebook по политическим коммуникациям, заявила, что в компании 40 тысяч работает над безопасностью, на что было потрачено 13 миллиардов долларов.

Привилегии для VIP-персон и депрессия в Instagram

Тем временем показания Хауген также доказывают, что компания по-разному относится к знаменитостям, политикам и высокопоставленным пользователям Facebook. Утечки показали, что к VIP-персонам могла вообще не применяться политика модерации  - система контроля качества постов, известная как XCheck (перекрестная проверка). То есть им позволено делать в сети то, за что банят простых пользователей.

При этом официально, нормы действуют для всех пользователей одинаково.

Нахождение в этом "белом списке", считает Хауген, приводит к злоупотреблениям. В частности, в расследовании говорится, что система контроля фейсбука защищала пользователей, чьи посты содержали примеры домогательств или подстрекательства к насилию.

По ее данным, в 2020 году было почти 6 млн пользователей, которым можно больше, чем другим.

Еще одно разоблачение Хауген касается "дочерней" Facebook соцсети Instagram. 

Согласно внутреннему исследованию Facebook, которое обнародовала бывшая сотрудница (а еще раньше, по ее свидетельствам,  Wall Street Journal), говорит о том, как Instagram вредит девочкам-подросткам. Согласно одному исследованию, 13,5% девочек-подростков утверждают, что Instagram усугубляет мысли о самоубийстве; 17% девочек-подростков утверждают, что Instagram усугубляет расстройства пищевого поведения.

"И что супер трагично, так это то, что собственное исследование Facebook показывает, что по мере того, как эти молодые женщины начинают потреблять этот контент о расстройстве пищевого поведения, они впадают во все большую депрессию. И это заставляет их больше использовать приложение. Таким образом, они попадают в замкнутый круг, в котором они все больше и больше ненавидят свое тело. Собственное исследование Facebook показывает, что не только Instagram опасен для подростков, он вредит подросткам, но и значительно хуже, чем другие формы социальных сетей", - сказала Хауген.

Каковы последствия для Facebook

Эксперты говорят: это разгромное интервью будет иметь серьезные последствия для соцсети.

"6 октября Хауген будет свидетельствовать в Конгрессе против Facebook о том, что компания предпочитает прибыль безопасности. Волна критических выступлений и публикаций против "Фейсбука" может подтолкнуть федеральные власти США к введению регулирования деятельности соцсети. Красной линией в свидетельстве Хауген проходит мысль, что Facebook - это что-то вроде табачной индустрии, и что его продукт - это отвратительное удовольствие, которое представляет реальную угрозу для здоровья пользователей. Это, и документация, которую она принесет в Конгресс, может побудить законодателей перестать говорить о влиянии компании на общество и начать что-то с этим делать", - сказал "Стране" американский журналист Марк Салливан, который освещает тему технологий и соцсетей в ведущих СМИ.

Происходящее с империей Цукерберга разворачивается на фоне горячих баталий о будущем цифровых монополий.

Многие американские политики призывают пойти по пути президента Теодора Рузвельта, который жёстко боролся с монополизмом в нефтяной сфере. Другие, наоборот, защищают цифровые корпорации. 

Так или иначе сбои в работе соцсети и участившиеся разоблачения могут еще сильнее ударить по ее работе и усилить контроль американских властей над ними.

"Подобные неурядицы в самом сердце цифрового Вавилона лишь сделают IT-гиганты, и так оскандалившиеся из-за усиления онлайн-цензуры, ещё более уязвимыми к любым политическим решениям о монополизме, которые в ближайшее время наверняка последуют", - прогнозирует в своем "Телеграмм-канале" политолог Малек Дудаков.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Facebook, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Бывшая сотрудница Facebook рассказала как соцсеть поощряет разжигание ненависти
Бывшая сотрудница Facebook рассказала как соцсеть поощряет разжигание ненависти
Сегодня, 11:46
Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии
Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии
Сегодня, 09:54
Опровергнуть отчет WSJ о негативном влиянии Instagram на подростков попытался Facebook
Опровергнуть отчет WSJ о негативном влиянии Instagram на подростков попытался Facebook
30-сен-2021, 10:05
О планах Facebook по завлечению детей в соцсеть сообщили в США
О планах Facebook по завлечению детей в соцсеть сообщили в США
29-сен-2021, 19:36
Меры против организованных групп пользователей, которые травят других
Меры против организованных групп пользователей, которые травят других
17-сен-2021, 10:01

Последние новости

15:26
События
Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя
15:17
События
Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский
14:45
Политика
Заседание Рады из-за несогласованной повестки дня после отстранения Разумкова досрочно закрыл Стефанчук
14:12
События
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
14:09
События
Официальную причину самого масштабного сбоя в истории назвали инженеры Facebook
12:13
События
С новым премьером Японии Байден обсудили Китай, КНДР и коронавирус
12:11
События
Первая нитка "Северного потока - 2" имеет разрешение на работу и может начать функционировать
12:08
Политика
Грузию "справедливо" обращаться с Саакашвили призвал Госдеп
12:07
События
В Netflix и PlayStation произошел массовый сбой сразу после Facebook, Instagram и WhatsApp
11:46
События
Бывшая сотрудница Facebook рассказала как соцсеть поощряет разжигание ненависти
10:55
События
Трое пьяных украинцев подожгли птицеферму в Польше
10:11
События
На рынок марихуаны с собственными самокрутками "Персики" заходит певец Джастин Бибер
10:00
События
Первый в мире киноэкипаж на МКС отправляет "Роскосмос"
09:54
События
Facebook после 7 часов сбоя возобновил работу. Что это было? Главные версии
09:35
События
Цукерберг извинился перед миллиардами пользователей
08:24
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 октября 2021
00:07
События
В Чернигове арестовали всех подозреваемых в зверском убийстве полицейского
00:04
Политика
О запуске процедуры своей отставки объявил Разумков
Вчера, 2021-10-04
23:59
События
Почти 300 уголовных дел о преступлениях против журналистов завели в Украине
22:24
События
Масштабный сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Новости ТОП-7

Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"3212
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20211628
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 20211356
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании1326
Ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале нашли в Киеве1201
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо1169
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 октября 2021598

Досуг

Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы.
Сегодня, 14:1561
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Правильно розташовані радіатори в будинку гарантують тепловий комфорт навіть під час суворої зими. Здавалося б, вибір радіаторів — це проста справа. Як виявилося, більшість роблять це неправильно, що впливає як на неприємну атмосферу у квартирі, так і на високі рахунки.
Сегодня, 08:2680
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.
Вчера, 21:29126
Химчистка на дому – зачем она нужна и насколько выгодна
Химчистка на дому – зачем она нужна и насколько выгодна
Мягкая мебель, ковры, матрасы, гардины – все это есть в любом доме. Пока вещи новые, они смотрятся великолепно, но со временем на них неизбежно появятся следы использования.
Вчера, 21:26126
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
Масштабы развития соцсетей не дают шанса сомневаться в важности SMM-менеджера.
Вчера, 12:04156
Как купить компанию в Литве, сэкономив время и силы
Как купить компанию в Литве, сэкономив время и силы
Уже некоторое время ведете бизнес и хотели бы вывести собственное дело на новый уровень, одним из лучших решений является покупка компании в странах ЕС.
Вчера, 12:03150

События

Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя
Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя
У крупнейшей соцсети Facebook и родственных сервисов продолжается черная полоса.
Сегодня, 15:2671
Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский
Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский
В ночь на 5 октября на свободу из СИЗО вышел Кирилл Островский, известный также как смотрящий за Лукьяновским СИЗО. 
Сегодня, 15:1790
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
В Украине 5 октября осадки не прогнозируются, ночью +3...+8 градусов, в северных и центральных областях +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов, днем ​​до +17 градусов тепла.
Сегодня, 14:1276
Официальную причину самого масштабного сбоя в истории назвали инженеры Facebook
Официальную причину самого масштабного сбоя в истории назвали инженеры Facebook
Специалисты компании Facebook Inc официально назвали причину глобального шестичасового сбоя в работе всех сервисов - Facebook, Instagram и Whatsapp.
Сегодня, 14:0976
С новым премьером Японии Байден обсудили Китай, КНДР и коронавирус
С новым премьером Японии Байден обсудили Китай, КНДР и коронавирус
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида (который кстати родом из семьи потомственных японских политиков - Ред.) уже провел свой первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Сегодня, 12:1372
Первая нитка "Северного потока - 2" имеет разрешение на работу и может начать функционировать
Первая нитка "Северного потока - 2" имеет разрешение на работу и может начать функционировать
Первая нитка газопровода "Северный поток - 2", укладка которого завершилось в начале сентября, в настоящее время имеет все необходимые разрешения.
Сегодня, 12:1181
7 Днів