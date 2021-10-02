В Грузию к Саакашвили приехала Ясько

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая недавно обнародовала свои отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приехала на родину к возлюбленному.

В интернете распространилось видео Ясько в предбаннике тюрьмы, где сидит Саакашвили.

Таким образом, Ясько не участвовала в голосованиях в Верховной Раде, которые проходили 5 октября. Между тем нардепы на два дня отстранили от ведения заседаний Рады и проголосовали за включению в повестку вопроса об отставки спикера.