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События Сегодня, 19:4732
В Грузию к Саакашвили приехала Ясько

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая недавно обнародовала свои отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приехала на родину к возлюбленному.

В интернете распространилось видео Ясько в предбаннике тюрьмы, где сидит Саакашвили.

Таким образом, Ясько не участвовала в голосованиях в Верховной Раде, которые проходили 5 октября. Между тем нардепы на два дня отстранили от ведения заседаний Рады и проголосовали за включению в повестку вопроса об отставки спикера. 

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Теги: news, новости, Украина, Грузия, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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