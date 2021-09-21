Избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение

Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу журналистки Анастасии Луговой против "Укрзализныци".

Летом прошлого года ее избил и пытался изнасиловать в поезде "Мариуполь - Киев" безбилетный пассажир Виталий Рудзько. Сам он скончался в СИЗО этой весной.

Теперь потерпевшая требует от "УЗ" возместить ей моральный ущерб в размере 500 тысяч грн, так как считает, что нападение произошло по вине проводников поезда - ведь это они впустили в вагон пассажира без билета.

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Луговой к "УЗ" лишь частично: в качестве компенсации он утвердил лишь пятую часть суммы, которую запрашивала Анастасия Луговая.

Соответствующее решение суда имеется в распоряжении "Страны".

"Утвердили только 100 тысяч грн компенсации морального ущерба. Мы просили 500 тысяч. Сумма 100 тысяч даже не покроет мое лечение. Я уже потратила больше 120 тысяч, не считая психологов и процедур, которые делаю сейчас. И это не все траты. Еще предстоит лечение шейных позвонков, устранение шишки на лбу и психологи мне и сыну, а это по 700 грн за сеанс", - сообщила "Стране" Анастасия Луговая.

Журналистка собирается подавать апелляцию и добиться возмещения родной суммы ущерба.

По информации "Страны", "Укрзализныця" также планирует обжаловать это решение, так как не считает себя виновной в нападении на Анастасию и не хочет вообще выплачивать девушке компенсацию.