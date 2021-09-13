 

В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?

События Сегодня, 20:2065
В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?

В "ДНР" дорожают продукты питания. В особенности картофель, который прибавил к ценнику около 100%.

Об этом "Стране" сообщили местные жители. 

По словам дончан, в начале прошлой недели, в последних числах сентября, картофель стоил 50-55 рублей за килограмм (по данным "Центробанка ДНР", 1 гривна стоит 2,69 рубля). В выходные его стоимость уже составляла 100 рублей за кило. Хозяева, которые в ожидании еще большего роста пошли скупать овощ, увеличили на него спрос. Местами цены поднялись до 120 рублей за кило.

Некоторые жители "ДНР" дорогому картофелю предпочли другой гарнир - макароны и крупы. В выходные люди начали покупать их оптом. Стоимость за увеличилась на 5-10 рублей за кило. 

Цена шампиньонов поднялась со 185 рублей за кило до 248. Разливная вода - с 2,60 до 3 рублей за литр. 

В целом, как рассказала нам жительница Донецка, подорожало абсолютно все на 2-5-7 рублей. 

Тема столь стремительного роста цен стала самой обсуждаемой в "ДНР". Люди гадали, с чем он связан, ведь предпосылок для такой цены на картофель нет - буквально месяц назад был собран новый урожай. 

Первая версия, которая озвучивалась в соцсетях - на границе застряли десятки фур с картошкой из Беларуси. Причина - то ли усиленный эпидконтроль, то ли из-за создания общей таможенной зоны "ЛДНР". 

В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?

Вторая версия - поднятие таможенных ставок с 1 октября. Они увеличились на всю группу ввозимых товаров на 1%. 

Впрочем, это не объясняло ценники, которые появились в продуктовых магазинах и на рынках. По данным СМИ "ДНР", картофель в "республику" привозят в том числе из Краснодарского края. Там опт нового урожая составляет от 15 до 37 рублей. Плюс 1% увеличение таможенной ставки, транспортные расходы и наценка - на социально-значимые товары она не может превышать 10%. 

Таким образом, 50 рублей за кило, которые была по подорожания - это красная цена для картофеля. Однако по факту с закупочной в Краснодаре до отпускной в "ДНР" стоимость была увеличена примерно в шесть раз. 

Совещание по этому поводу было проведено и у "главы ДНР" Дениса Пушилина. 

"Мы видим рост цен на продукты питания, в частности на картофель. Мне хотелось бы услышать настоящие причины, и предложения, что необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию поменять и в полной мере контролировать", - открыл совещание Пушилин.

"Министр агрополитики ДНР" Артем Крамаренко озвучил две причины подорожания. 

"Во-первых, это спекулятивная составляющая, во-вторых, рост закупочных цен в Российской Федерации. Тем не менее, только с 1 по 4 октября к нам поступило 1,5 тысяч тонн картофеля", - сказал Крамаренко. Он добавил, что санитарная служба на границе с Россией переведена в круглосуточный режим работы - для того, чтобы убрать задержки транспорта с продовольствием. 

Из отчета по итогам совещания следует, что Пушилин призвал участников совещания купировать данную ситуацию таким образом: установить индикативные цены и привязываться к оптовым ценам, существующим в Южном федеральном округе России. 

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Теги: news, новости, Украина, ДНР, 7dniv, 7dnivinfo, продукты, цены  
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