Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10

Компания "Microsoft" выпустила новую OS Windows 11, которая будет бесплатной для бесплатной для обладателей Windows 10.

Об этом сообщает The Verge.

Windows 11 теперь официально доступна для загрузки. В то время как Microsoft запускает оборудование под управлением Windows 11 по всему миру 5 октября, компания заранее сделала обновление ОС доступным для соответствующих устройств в Новой Зеландии и за ее пределами. Пользователи, которые приобрели официальную версию Windows 10, могут перейти на Windows 11 бесплатно и в настоящее время.

Для всех остальных переход на Windows 11 будет постепенным. Microsoft заявляет, что существующие устройства с Windows 10, которые имеют право на обновление до Windows 11, смогут обновляться сегодня, но в основном это будет новое оборудование, которое будет обновлено незамедлительно.

Компания Microsoft отметила, что всем устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года.