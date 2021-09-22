Пермский стрелок Бекмансуров пошел на поправку

В интернете опубликовали фото из реанимации Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном университете.

Снимок подключенного к аппаратам контроля преступника опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, 18-летний стрелок, убивший шесть человек, идет на поправку.

"Тимур Бекмансуров в реанимации краевой больницы. Он лежит там уже две недели. С тех пор как пришёл в себя, смотрит тёмным равнодушным взглядом. Убийца уже пошёл на поправку, ему провели множество операций. Ампутировали ногу, достали из тела пули, отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить следователи", - пишет канал.

По его данным, преступник уже в силах общаться самостоятельно, речь у него внятная. Когда врачи задают Бекмансурову вопросы, он отвечает им без затруднений.