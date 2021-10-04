Цукерберг опроверг обвинения экс-сотрудницы Facebook в цинизме и жажде прибыли любой ценой

Один из основателей социальной сети Facebook, руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг не согласился с обвинениями бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, в частности относительно вреда платформы для детей.

Опровержение Цукерберг написал на своей странице в социальной сети.

Глава компании заявил, что сотрудники платформы тщательно заботятся о вопросах безопасности, благополучия и психического здоровья, а в претензиях бывшей сотрудницы нет смысла.

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - написал Цукерберг.

Кроме того, он опроверг утверждение, что в приоритете у компании прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, назвав их неправдой.

"А вот когда речь идет о здоровье или благополучии молодежи, каждый негативный опыт имеет значение. Невероятно грустно думать о молодом человеке в момент бедствия. Мы много лет работали над ведущими отраслями, чтобы помочь людям в эти моменты, и я горжусь проделанной нами работой. Мы постоянно используем наши исследования, чтобы улучшить эту работу в будущем", - написал он.

Прокоммментировал он и недавний сбой в работе сети, назвав его "худшим отключением за последние годы".