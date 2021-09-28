Жена посла Украины обиделась на немцев за упоминание роли украинских коллаборантов в расстрелах в Бабьем Яру

Супруга одиозного посла Украины в Германии Андрея Мельника Светлана в годовщину расстрелов в Бабьем Яру возмутилась немецкими историками.

Ей не нравится, что те упомянули давно всем известный факт: евреев в Киеве казнили в том числе и украинские коллаборанты.

Об этом Мельник написала в Фейсбуке.

По ее словам, современные историки из ФРГ "продолжают сознательно искажать историю одного из самых кровавых преступлений Третьего рейха". А особенно отличилась исследовательница Мюнхенского университета Франциска Дэвис.

"По случаю 80-й годовщины массового убийства эта историк сделала в Твиттере следующее заявление: "СС, полиция, украинская вспомогательная полиция - при поддержке вермахта - за два дня расстреляли 33000 человек" (!). Таким образом, она фактически приравняла эсэсовцев к украинцам, бесстыдно перекладывая на нас вину нацистской Германии за уничтожение еврейского населения столицы. Вот такие они, доктора и исследователи Восточной Европы в современной ФРГ", - с нотками осуждения написала жена посла.

Она добавила, что та же Дэвис в пух и прах разгромила в рецензии книгу Энн Эпплбаум "Красный голод", "по российским лекалам обвиняя украинцев в антисемитизме и абсурдно смешивая требование о признании Голодомора геноцидом с героизацией украинского национализма".

"От такого цинизма волосы встают дыбом, когда ведущие немецкие историки путают грешное с праведным. Поэтому не приходится удивляться, почему год назад МИД Украины отозвало патронат над т.н. "Немецко-украинской комиссией историков" во главе с профессором Шульце-Вессель, старшим коллегой Дэвис все на том же историческом факультете Мюнхенского университета. Ведь именно такие подобные нарративы активно продвигаются этой "комиссией", когда историческая ответственность Германии за преступления нацистов втихаря переводится на украинцев", - высказалась Мельник.

Она добавила, что до сих пор немецкая сторона на самом высоком уровне продолжает добиваться восстановления политического патроната Киева "над этим фактически хакерским проектом, направленным против отечественной науки и укрепления исторической субъектности Украины".