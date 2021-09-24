Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко грозится закрыть все домены, на которых появляется "Страна".

"Мы закроем все", - сказал Корниенко, раздражённый тем, что пишет наш сайт.

"Настрой соратников "офшорного президента» вполне конкретный - задавить все, что им мешает. Ну это мы ещё посмотрим. "Страна" в любом случае будет работать! Не забывайте всем друзьям и знакомым рекомендовать подписываться на наш телеграмм-канал. Его точно не заблокируют! Оставайтесь с нами!", - комментирует ситуацию Телеграмм-канал "Политика страны".