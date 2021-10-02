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События Сегодня, 14:2462
Супруга Саакашвили прокомментировала его признание об отношениях с Ясько

Официальная супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс призналась, что видеопризнание ее мужа о романтических взаимоотношениях с нардепом Елизаветой Ясько, стало дня нее неожиданным.

Об этом Рулофс написала на своей странице в Facebook.

"Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой", - написала она.

При этом Рулофс присоединяется к тем, кто требует немедленно освободить Михаила Саакашвили из заключения и называет его политическим заключенным.

"Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями", - написала супруга экс-президента.

 

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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