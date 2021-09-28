Родную 14-летнюю дочь в Киеве изнасиловал отец

В Киеве, где ранее поймали мужчину за изнасилование молодой девушки, задержали киевлянина за подобное действие cексуального характера.

Однако он насилием принудил к половому акту собственную 14-летнюю дочь. Мужчине грозит провести в тюрьме до 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба столичной городской прокуратуры на своей странице в Facebook в среду, 6 октября.

По данным следствия, четырьмя днями ранее 38-летний мужчина пригласил к себе домой 14-летнюю дочь, чтобы посмотреть кино. С ее мамой он разведен и живет отдельно.

Будучи в квартире, угрожая ножом и пистолетом, мужчина заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения.

В настоящее время мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Сегодня суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.