Перевод областей в красную зону уже в ближайшее время анонсировал Шмыгаль

В Украине, где за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 13 000 человек, несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону уже в ближайшее время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 6 октября.

"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - сообщил он.

Шмыгаль тажке напомнил, что у работников полиции и других полномочных органов является соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.